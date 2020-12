CONTE, UN BUGIARDO ALLO SBARAGLIO – INDOSSATA LA MASCHERA DI BRONZO PREFERITO, A 'PORTA A PORTA' NEGA CHE "SIA MAI ESISTITA" LA TASK FORCE SUL RECOVERY, SORVOLANDO SUL PROGETTO INVIATO PER MAIL AI MINISTRI UNA DECINA DI GIORNI FA - L’AVVOCATO DI PADRE PIO(TUTTO), SPALLEGGIATO SOLO DAI GRILLINI ANTI-DI MAIO, DICE NO AL MES-SANITARIO: “I 36 MILIARDI CI FAREBBERO ACCUMULARE DEFICIT”. MA PD E ITALIA VIVA SPINGONO PER ATTIVARLO E PURE GUALTIERI LO CONTRADDICE: “È UTILE PERCHÉ FA RISPARMIARE INTERESSI”. BATTE CASSA ANCHE SPERANZA, CHE DOPO LA MISERIA DEI 9 MILIARDI GIA’ STANZIATI PER LA SANITÀ, SOSTIENE CHE NE SERVANO ALTRI 25 (E GUARDA CASO LA CIFRA E’ VICINA AI 36 MILIARDI DEL MES) - IL COLLASSO DELL'ALLEANZA DI GOVERNO AVVERRA' COL VOTO FAVOREVOLE AL MES DI FORZA ITALIA E PARTE DELLA LEGA...