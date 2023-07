“DANIELA SANTANCHÈ IN SENATO SAPEVA DI MENTIRE: ERA A CONOSCENZA DELL’AVVISO DI GARANZIA DA MARZO” – “IL FATTO QUOTIDIANO” SBUGIARDA LA MINISTRA DEL TURISMO: “IL DATO EMERGE DAL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DI VISIBILIA SRL. ‘DANI’ HA PARTECIPATO DI PERSONA E HA APPROVATO IL BILANCIO 2021, CHE DESCRIVE CON DOVIZIA DI PARTICOLARI LE INDAGINI E LE PERQUISIZIONI DECISE DAI MAGISTRATI MILANESI” – LA “PITONESSA”: “NON HO ANCORA RICEVUTO ALCUN AVVISO DI GARANZIA. DAI GIORNALI GRANDI BUGIE. QUERELEREMO”

LA CASA SUL MARE DI FORTE DEI MARMI - POSTER BY MACONDO

1. SANTANCHÉ, NESSUN PASSO INDIETRO, BUGIE DAI GIORNALI

(ANSA) - "Io fare un passo indietro? Non capisco per quale motivo. Oggi, in questo momento in cui sto parlando, non ho ancora ricevuto alcun avviso di garanzia. Alcuni giornali scrivono delle grandi bugie e per questo faremo la nostra querela e chiederemo il nostro risarcimento danni. Sono assolutamente tranquilla".

Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè risponde sul palco dell'Assemblea annuale di Confagricoltura circa le accuse emerse dalle inchieste di Report. "Mio nonno mi ha insegnato a non aver paura se non fai niente di male - aggiunge la ministra -. Io vado avanti. Nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro".

meme su daniela santanche

"Sono assolutamente tranquilla. Tante sono le cose da fare. Andremo avanti - prosegue -. Io poi sono un cittadino, non partecipo ai processi mediatici, mi difendo nei tribunali. E peraltro, come anche chi scrive in questi giorni sa benissimo, sui tribunali sto andando molto bene. Ho già portato a casa due desistenze".

Quanto alle domande rivoltele dai giornalisti su questo tema, aggiunge: "non ho alcun imbarazzo. Anzi io dico ai giornali: bene la libertà di stampa, scrivete quello che volete. Poi anche lì ci sarà qualcuno che dirà se le cose erano vere o se erano false. Mi auguro tra qualche anno di avere un bel gruzzoletto del mio risarcimento danni. Potrò magari aiutare qualcuno che ha più bisogno di me".

2. SANTANCHÈ, ALTRA BUGIA: SEPPE GIÀ DA MARZO DELL'AVVISO DI GARANZIA

Estratto dell’articolo di Nicola Borzi e Thomas Mackinson per “il Fatto quotidiano”

daniela santanche informativa in senato

La ministra del Turismo e senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè era a conoscenza dell'“informazione di garanzia” per le indagini della Procura di Milano sulle vicende del gruppo Visibilia almeno sin dal 27 marzo.

Dunque sapeva di mentire quando il 5 luglio in Senato nell'informativa sul crac del suo ex gruppo editoriale-pubblicitario ha affermato “sul mio onore che non sono stato raggiunto da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi”. A stabilirlo definitivamente non sono deduzioni o argomentazioni logiche, ma un atto pubblico depositato che mette nero su bianco fatti inoppugnabili. Il dato emerge dal verbale dell'assemblea di Visibilia Srl,

DANIELA SANTANCHE E DIMITRI KUNZ D ASBURGO

A quell'assemblea, che si è tenuta il 27 marzo alle 18 nella sede della società in via Giovannino De Grassi 12 a Milano, “Dani” ha partecipato di persona e, “dopo lunga ed approfondita discussione”, ha approvato il bilancio 2021. Un bilancio che in tre pagine, la 6 la 20 e la 21, descrive con dovizia di particolari le indagini e le perquisizioni decise dai magistrati milanesi sul collasso delle società gestite da Santanchè e l'esistenza di “informazioni di garanzia” comunicate il 2 marzo .

DANIELA SANTANCHE COME PINOCCHIO NELLA VIGNETTA DEL FATTO QUOTIDIANO

Il paragrafo “Ordine di esibizione di atti e documenti e decreto di perquisizione locale, ispezione e sequestro” del bilancio 2021 di Visibilia Srl, discusso e approvato da Santanchè, descrive dettagliatamente i fatti. “In data 9 novembre 2022 il Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Milano ha notificato alla società i seguentiprovvedimenti: Decreto di perquisizione locale, ispezione e sequestro, artt. 247, comma 1-bis, e 250 cod. proc. penna.; Ordine di esibizione di atti e documenti art. 256 cod. proc. pen., e ciò a seguito di un ricorso ex art. 2409 del codice civile presentato in data 10 giugno 2022 da alcuni azionisti di minoranza della Visibilia Editore SpA.

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

In tale contesto, al fine delle operazioni di verifica sono state acquisite anche le scritture contabili della società a far data dall'esercizio 2014”. Ma non basta: il bilancio scrive anche che “in data 2 marzo 2023 il Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Milano, in esecuzione del 'decreto di sequestro' e 'informazione di garanzia' emesso nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato, si è recato presso i locali della società al fine di acquisire dettagli relativi agli stanziamenti per fatture da emettere e note credito da ricevere effettuate dalla società negli esercizi dal 2014 al 2019”.

LA SELEZIONE DELLA CLASSE DIRIGENTE DI FRATELLI DITALIA - VIGNETTA ELLEKAPPA

Sei esercizi durante i quali Daniela Santanchè non solo era azionista di riferimento (95%) di Visibilia Srl, ma ne era anche amministratore unico .In Senato, il 5 luglio “Dani” ha invece sostenuto di non essere mai stata formalmente avvisata della sua iscrizione nel registro degli indagati, decisa il 5 ottobre 2022 per le ipotesi di reato di falso in bilancio e bancarotta dai pm di Milano Roberto Fontana e Maria Gravina anche per il suo compagno Dimitri Kunz, gli amministratori Fiorella Garnero (sorella della ministra), Massimo Cipriani e Davide Mantegazza e l'ex sindaco Massimo Gabelli.

La notizia informale di quell'iscrizione le arrivò pochissime ore dopo l'informativa in Senato, quello stesso 5 luglio, tramite una nota stampa della Procura di Milano. Il ministro avrebbe potuto comunque desumerla dagli articoli del 2 e 3 novembre del Corriere della Sera, visto che i suoi legali chiesero l'estratto del casellario giudiziale dopo il 2 novembre, quando gli atti erano stati segretati per 90 giorni dai magistrati che in quello stesso giorno avevano chiesto i fallimenti di quattro società del gruppo Visibilia per i debiti col Fisco (due richieste sono poi state ritirate).

LA VILLA DI FORTE DEI MARMI COMPRATA E RIVENDUTA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA

Ma da gennaio […] i legali di “Dani” hanno evitato di chiedere con precisione di nuovo l'estratto del casellario giudiziale. Questo le ha permesso di continuare ad affermare di non aver notizia formale di indagini, dati anche i ritardi di notifica della proroga. […]

Questo gioco delle parti ha permesso dunque a Santanchè di sventolare in Senato un vecchio certificato giudiziale intonso. […]

DANIELA SANTANCHE LA DIFESA DELLA SANTA - MEME BY EMILIANO CARLI daniela santanche dimitri kunz GLI ASSETTI SOCIETARI DEL TWIGA DANIELA SANTANCHE - VIGNETTA DI VAURO giorgia meloni difende daniela santanche meme by edoardo baraldi I DUE ROGITI PER LA VILLA A FORTE DEI MARMI COMPRATA E POI VENDUTA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA E DA DIMITRI KUNZ FIDANZATO DI DANIELA SANTANCHE