“LA DECISIONE DELLA RUSSIA DI DARE ASILO A BASHAR AL ASSAD È STATA PRESA PERSONALMENTE DA PUTIN” - IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, DMITRY PESKOV: “SIAMO RIMASTI SORPRESI DAGLI EVENTI CHE HANNO PORTATO ALLA CADUTA DI BASHAR AL ASSAD. DISCUTEREMO SULLE NOSTRE BASI IN SIRIA CON CHI COMANDA. NON C’E’ STATO ANCORA NESSUN CONTATTO CON TRUMP O IL SUO TEAM SULLA SITUAZIONE IN UCRAINA”

dmitry peskov

CREMLINO, 'PUTIN HA DECISO SULL'ASILO A ASSAD'

(ANSA) - MOSCA, 09 DIC - La decisione della Russia di dare asilo a Bashar al Assad è stata presa personalmente dal presidente Vladimir Putin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato della agenzie russe.

CREMLINO, 'PUTIN NON HA IN PROGRAMMA INCONTRO CON ASSAD'

(ANSA) - MOSCA, 09 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin non ha in programma un incontro con Bashar al Assad, che ha ottenuto asilo politico a Mosca dopo avere lasciato la Siria. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.

CREMLINO, 'ANCHE NOI SORPRESI DAGLI EVENTI IN SIRIA'

(ANSA) - MOSCA, 09 DIC - La Russia è rimasta "sorpresa" dagli eventi che hanno portato alla caduta di Bashar al Assad in Siria. "Quello che è successo nel complesso probabilmente ha sorpreso il mondo intero, e noi non facciamo eccezione", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

MOSCA, DISCUTEREMO SU NOSTRE BASI IN SIRIA CON CHI COMANDA

(ANSA) - MOSCA, 09 DIC - "È troppo presto per parlarne, in ogni caso è tutto argomento di discussione con coloro che saranno al potere in Siria". Così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha risposto a una domanda sul futuro delle basi militari russe in Siria. Lo riporta l'agenzia Interfax, secondo cui Peskov ha anche dichiarato che ora Mosca stia agendo per garantire "la sicurezza" delle sue basi.

CREMLINO, 'ANCORA NESSUN CONTATTO CON TRUMP O IL SUO TEAM'

siria festeggiamenti per la caduta di assad

(ANSA) - MOSCA, 09 DIC - Né il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump né i membri del suo team hanno ancora contattato la parte russa sulla situazione in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo l'appello di Trump a un "cessate il fuoco immediato" Lo riferisce l'agenzia Interfax.

CREMLINO, 'UN PERIODO MOLTO DIFFICILE ASPETTA LA SIRIA'

(ANSA) - MOSCA, 09 DIC - La Siria si avvia ad attraversare "un periodo molto difficile" contrassegnato da "instabilità", e la Russia intende mantenere in materia un dialogo con i Paesi della regione, compresa la Turchia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

