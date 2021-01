“DEVONO CONFRONTARSI CON NOI, NON CON GLI HASHTAG” – QUINDI COSA HA DETTO RENZI? HA MANDATO QUALCHE FRECCIATINA A CONTE, CITANDO DUE VOLTE IL “DEBITO CATTIVO” DI CUI PARLA SEMPRE MARIO DRAGHI, E AI GRILLINI ("FA PIACERE CHE SI SIANO CONVERTITI ALL’EUROPEISMO E ALL’ANTI-SOVRANISMO"), GONGOLANDO PER IL FATTO CHE LA “CACCIA INDECOROSA AI PARLAMENTARI” SIA FINITA NEL NULLA – DI FATTO RIMANDA LA PALLA A "GIUSEPPI": “NON C’È ALTRA MAGGIORANZA CHE NON CONTEMPLI ITALIA VIVA”. MA IL CONTE TER È SEMPRE PIÙ LONTANO...

renzi mejo dello sciamano di washington

Renzi, preoccupa crisi Paese, non è scontro personale

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Iv ha espresso al presidente della Repubblica la preoccupazione non già per la crisi politica ma sanitaria, economica ed educativa del Paese dopo la pandemia. C'è chi pensa di far credere che la discussione sia tra caratteri, personalità, piccoli risentimenti, niente più lontano dal vero: non sta né in cielo né in terra. Da mesi chiediamo di discutere di contenuti, soprattutto di quelli su cui non siamo d'accordo". Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, al termine delle consultazioni al Quirinale.

Governo: Renzi, c'è indecorosa caccia a parlamentari

MATTEO RENZI ALLE CONSULTAZIONI

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "La Caccia al singolo parlamentare è indecoroso, si è fatto credere che con un voto o due si affrontasse la crisi. Iv è esattamente l'opposto come dimostrano le nostre ministre che si sono dimesse". Così Matteo Renzi al termine delle consultazioni.

Renzi,da morti Covid a scuola mai avuto risposte all'altezza

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il Paese vive la più difficile situazione economica dal dopoguerra, siamo preoccupati dallo sblocco dei licenziamenti, dal rapporto tra popolazione e decessi per Covid tra i più alti al mondo e una difficoltà oggettiva nella gestione della scuola che per noi è la prima preoccupazione. Dobbiamo occuparci della nuova generazione. Abbiamo chiesto di parlarne con quella che era la maggioranza fino a poche settimane fa e abbiamo chiesto risposte all'altezza e non le abbiamo ricevute: alla luce di questo abbiamo chiesto con atto di grande coraggio e nobiltà di lasciare le poltrone". Lo dice Matteo Renzi dopo le consultazioni.

MATTEO RENZI

Renzi,da morti Covid a scuola mai avuto risposte all'altezza

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il Paese vive la più difficile situazione economica dal dopoguerra, siamo preoccupati dallo sblocco dei licenziamenti, dal rapporto tra popolazione e decessi per Covid tra i più alti al mondo e una difficoltà oggettiva nella gestione della scuola che per noi è la prima preoccupazione. Dobbiamo occuparci della nuova generazione. Abbiamo chiesto di parlarne con quella che era la maggioranza fino a poche settimane fa e abbiamo chiesto risposte all'altezza e non le abbiamo ricevute: alla luce di questo abbiamo chiesto con atto di grande coraggio e nobiltà di lasciare le poltrone". Lo dice Matteo Renzi dopo le consultazioni.

Renzi, serve governo presto, meglio se politico

MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME BUGO E MORGAN

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Andare ad elezioni sarebbe un errore per l'Italia, rischiamo di perdere l'appuntamento con il recovery. Occorre un governo presto e abbiamo dato disponibilità al presidente per individuare le soluzioni più opportune, preferiamo un governo politico che istituzionale ma siamo disponibili anche a un governo istituzionale". Così Matteo Renzi al termine delle consultazioni.

Renzi, dopo veti su Iv altri partiti dicano se ci vogliono

MATTEO RENZI TRA I RELATORI DEL FII INSTITUTE

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo sentito 'mai più con Iv', 'non più con Iv', poi 'Iv è irresponsabile e inaffidabile'. Noi pensiamo sia inaffidabile chi non vuole affrontare adesso la questione dei prossimi anni. Non siamo né inaffidabili né irresponsabili ma molto chiari e diretti: abbiamo sentito parole su di noi al limite dell'insulto. Vogliamo sapere dalle altre forze se ritengono Iv parte o non parte della maggioranza". Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, al termine delle consultazioni al Quirinale. "Rimettiamo la valutazione a chi in queste settimane ha messo veti su noi".

GIUSEPPE CONTE - MATTEO RENZI

Renzi, Mes? per Iv va preso

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il Mes sono 36 mld per la sanità, noi pensiamo che vadano presi, Iv è a favore e ci sembra strano che un governo europeista tema il Mes". Così Matteo Renzi al termine delle consultazioni. Al premier Conte "abbiamo detto discutiamo con una lettera ma non hanno voluto discutere".

Renzi, no a maggioranza raccogliticcia o populista

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "La caccia al singolo parlamentare fino a oggi non ha prodotto un'altra maggioranza. Chiediamo di fare presto. Siamo pronti a impegnarci se è una maggioranza e se politica, no se raccogliticcia e se populista. Attendiamo di capire nelle prossime ore se la valutazione è voler coinvolgere Iv e nel caso discutere delle idee". Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, al termine delle consultazioni al Quirinale.

matteo renzi

Renzi, a Mattarella non abbiamo fatto nome di Conte

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Noi non abbiamo fatto il nome di Conte perché siamo in una fase precedente". Così Matteo Renzi dopo le consultazioni.

Renzi, non c'è maggioranza senza Iv, dicano se ci vogliono

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo subito 15 giorni di fango perché siamo stati gli unici a porre problemi di merito. Noi non ci siamo prestati alla guerra del fango. Il punto fondamentale per noi oggi è dire che siamo pronti ad appoggiare un governo istituzionale o politico, con larga preferenza per quest'ultimo, ma questa proposta politica necessita il passaggio ulteriore di capire se vogliono stare o no con noi. Devono confrontarsi con noi, non con gli hashtag. Poi discuteremo delle persone. Io non vedo altra maggioranza politica che non contempli Italia viva". Lo dice Matteo Renzi, al termine delle consultazioni al Quirinale.

MURALES A MILANO – MATTEO RENZI E MATTEO SALVINI ACCOLTELLANO GIUSEPPE CONTE GIULIO CESARE

Renzi, non c'è maggioranza senza Iv, dicano se ci vogliono

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo subito 15 giorni di fango perché siamo stati gli unici a porre problemi di merito. Noi non ci siamo prestati alla guerra del fango. Il punto fondamentale per noi oggi è dire che siamo pronti ad appoggiare un governo istituzionale o politico, con larga preferenza per quest'ultimo, ma questa proposta politica necessita il passaggio ulteriore di capire se vogliono stare o no con noi. Devono confrontarsi con noi, non con gli hashtag. Poi discuteremo delle persone. Io non vedo altra maggioranza politica che non contempli Italia viva". Lo dice Matteo Renzi, al termine delle consultazioni al Quirinale.