“DICA ALL’AMICO FORMIGLI CHE SI GUARDASSE NELLA COSCIENZA… INFAME” – PAOLO CORSINI, DIRETTORE DEGLI APPROFONDIMENTI RAI E MILITANTE DI FRATELLI D’ITALIA (COME DA SUA AMMISSIONE AD ATREJU) NON RISPONDE ALLE DOMANDE DI “PIAZZAPULITA” E OFFENDE IL CONDUTTORE. CHE REPLICA E CHIEDE ALLA RAI: “QUESTI INSULTI SONO DEGNI DI UN ALTISSIMO DIRIGENTE DI UN’AZIENDA PUBBLICA PAGATA DAI CITTADINI?” – IL PD CHIEDE "DIMISSIONI IMMEDIATE", L’USIGRAI PRENDE LE DISTANZE E CHIEDE UNA “VERIFICA DEL RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI DISCIPLINA…” - VIDEO

Da https://tg.la7.it/

paolo corsini offende corrado formigli a piazzapulita

Il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, intercettato da Roberta Benvenuto, uscendo dalla festa del Tempo, si rivolge alla giornalista dicendo: "Voi di Piazzapulita siete… no comment".

E poi aggiunge, riferendosi al conduttore della trasmissione di La7: "Dite all’amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, infame".

La replica di Corrado Formigli arriva durante la puntata di Piazzapulita, dopo aver mostrato il filmato in cui Corsini lo insulta. Il giornalista spiega di avere la coscienza pulita e di non conoscere Corsini personalmente. E chiede alla Rai "se questi insulti siano degni di un altissimo dirigente di un’azienda pubblica pagata da tutti i cittadini".

Le reazioni

paolo corsini a piazzapulita

In un post su X il direttore di La7, Andrea Salerno, scrive: "Le parole sono importanti. Siamo quasi tutti figli del Servizio pubblico, ci abbiamo lavorato anni, anche con qualche notevole successo e contribuendo alla sua crescita editoriale. Dispiace vederlo così".

Per l'Usigrai: "Non è degno di un alto dirigente della Rai il linguaggio usato dal direttore degli approfondimenti Paolo Corsini nei confronti del collega di La7 Corrado Formigli a cui va la nostra solidarietà. Non basta il gioco di parole, usato per confondere il significato delle espressioni di Corsini, a giustificare quanto accaduto. Corsini non rappresenta solo se stesso nel ruolo che riveste, ma la Rai tutta". In una nota l'Usigrai "prende le distanze dalle parole pronunciate da Corsini e confida nei vertici dell'azienda per una verifica puntuale sul rispetto del codice etico e di disciplina". […]

Rai: Ruotolo, parole Corsini inaccettabili, dimissioni immediate =

(AGI) - "Anche se ridotta a megafono del governo Meloni, la Rai e' un bene di tutti. Non e' accettabile che un suo dirigente come Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti giornalistici, dia dell'infame a un giornalista come Corrado Formigli, a cui va la solidarieta' dell'intera comunita' del Partito Democratico. Paolo Corsini e' un recidivo. Ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, disse pubblicamente che era un militante del partito della presidente del Consiglio. Ci rivolgiamo ai vertici di viale Mazzini: difendete la Rai con le dimissioni immediate di Paolo Corsini. Conoscendo da tanti anni la professionalita' di Corrado Formigli, non posso non esprimere anche la mia personale vicinanza cosi' come esprimiamo vicinanza e solidarieta' anche a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report. Abbiamo bisogno di un'informazione libera e indipendente". Cosi' in una nota Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.

CORRADO FORMIGLI paolo corsini offende corrado formigli a piazzapulita corrado formigli

paolo corsini offende corrado formigli a piazzapulita 2