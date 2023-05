25 mag 2023 18:47

“A DIFFERENZA DI MICHELA MURGIA, MARIA GIOVANNA MAGLIE È MORTA ESAUDENDO IL DESIDERIO DI FARLO SOTTO UN GOVERNO FASCISTA” – CON UN SOLO TWEET IL COMICO (PER MANCANZA DI RISATE) PIETRO DIOMEDE È RIUSCITO A PESTARE DUE MERDONI - NON È LA PRIMA VOLTA SUI SOCIAL GLI PARTE LA FRIZIONE, QUANDO SCRISSE PARLANDO DI CAROL MALTESI: “CHE IL CADAVERE DI UNA PORNOSTAR FATTO A PEZZI VENGA RICONOSCIUTO DAI TATUAGGI E NON DAL DIAMETRO DEL BUCO DEL CULO NON GIOCA A FAVORE DELLA FAMA DELLA VITTIMA”