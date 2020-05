“DOBBIAMO COMBATTERE GLI IMBECILLI DOPPI” – VINCENZO DE LUCA VISITA UN OSPEDALE COVID E SPARA CON IL LANCIAFIAMME BATTUTE CULT: “L'IMBECILLE NORMALE NON PORTA LA MASCHERINA E POI C’È L’IMBECILLE DOPPIO, QUELLO CHE LA PORTA APPESA AL COLLO ED È IMBECILLE DUE VOLTE: PERCHÈ SI PRENDE IL FASTIDIO E NON SI PRENDE LA TUTELA SANITARIA” – VIDEO

Da www.repubblica.it

vincenzo de luca 2

“Noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi. L'imbecille normale non porta la mascherina e poi c’è l’imbecille doppio, quello che la porta appesa al collo ed è imbecille due volte: perchè si prende il fastidio e non si prende la tutela sanitaria”. In occasione dell’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Boscotrecase, il governatore della Campania Vincenzo De Luca si scaglia contro chi non rispetta l’uso della mascherina e confessa di avere "i brividi" per i dati attesi dopo l'apertura del 4 maggio. De Luca chiede poi alle forze dell’ordine di assicurare un maggiore controllo del territorio. “Le forze dell'ordine non si possono girare dall'altra parte - evidenzia il governatore - Dal 18 maggio riapriremo tutto. Chiedo alla polizia municipale di controllare in ogni città, perché la mascherina in Campania è obbligatoria”.

