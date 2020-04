“SUGGERISCO A CONTE DI ANDARE MENO IN TV E PIÙ IN PARLAMENTO” – ‘GIUSEPPI’ UCCELLATO PURE DA ZANDA, SEGNO CHE IL PD SI È ROTTO LE PALLE DEL PREMIER: “UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEVE SEMPRE RISPETTARE L’OPPOSIZIONE. SAREBBE IMPORTANTE SE PRIMA DEL CONSIGLIO EUROPEO FACESSE UN DISCORSO SOLENNE IN PARLAMENTO” – “IL MES HA MANTENUTO IL NOME MA È DIVENUTO ALTRA COSA, UN FONDO DI CUI L’ITALIA HA MOLTO BISOGNO. LA PATRIMONIALE DI DELRIO? SONO IN IMBARAZZO …”