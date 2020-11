ALT! PERCHÉ OLIVIA PALADINO È SCAPPATA A GAMBE LEVATE DA FILIPPO ROMA DELLE ''IENE''? DAGOSPIA HA RICEVUTO UN VIDEO GIRATO NEL SUPERMERCATO IN CUI SI È RIFUGIATA LA FIRST LADY. TUTTA COLPA DEL BORSONE CHE LA BIONDA ''OLLY'' PORTAVA CON SÉ E HA NASCOSTO NEL SUPERMERCATO. È CHIARAMENTE UNA BORSA DA PALESTRA. PECCATO CHE IL FATTACCIO SIA AVVENUTO QUANDO CONTE AVEVA GIÀ CHIUSO LE PALESTRE. NON È CHE LA PALLIDA PALADINO SI VA AD ALLENARE DI NASCOSTO E INFRANGENDO I DPCM? AH, SAPERLO…