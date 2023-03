“DUCIONA” SHOW: “ECCO QUA, MI ATTACCO ALLA BOTTIGLIA” – LA NUOVA PERFORMANCE DI ALESSANDRA MUSSOLINI AL PARLAMENTO EUROPEO: TRINCA DA UNA BOTTIGLIA DI VINO PER PROTESTARE CONTRO GLI IRLANDESI CHE HANNO MESSO ETICHETTE SPECIALI SUGLI ALCOLICI – EVIDENTEMENTE, TRA LA CARRIERA NEL MONDO DELLO SPETTACOLO E QUELLA DA EUROPARLAMENTARE, HA SCELTO DI NON SCEGLIERE… - VIDEO

Alla fine del 2020, dopo aver mancato l’elezione al Parlamento Ue alle Europee dell’anno precedente, Alessandra Mussolini aveva annunciato l’addio alla politica per dedicarsi a tempo pieno all’altra sua grande passione: il mondo dello spettacolo. Ballando con le stelle, Il cantante mascherato, Tale e quale show, Nudi per la vita.

Ma poi, nel novembre 2022, si è ripresentata la grande occasione: tornare al Parlamento europeo per sostituire Antonio Tajani, diventato ministro degli Esteri. A quel punto Alessandra Mussolini si è trovata di fronte a un bivio: sfruttare il ripescaggio per riprendere la ripudiata carriera politica oppure restare sul palcoscenico. Lei ha scelto entrambe: sì all’incarico e allo stipendio da europarlamentare, ma senza rinunciare al mondo dello spettacolo. Non più sulla pista da ballo, ma nei corridoi del Parlamento Ue. Comunque sempre davanti alle telecamere.

[…] Come all’inizio di febbraio, quando ha scritto e interpretato davanti alle telecamere la sceneggiatura dell’eurodeput? indignat? perché il passaporto assegnato ai parlamentari impone loro di indicare “uomo” o “donna”, senza possibilità di mettere “altro”. E lei, che negli ultimi anni ha dichiarato di sentirsi fluida, ha stracciato la richiesta.

Un mese dopo, […] ha invece rincorso il commissario Paolo Gentiloni nella sala stampa della Commissione europea […] per consegnargli un assorbente con un’evidente scritta di colore rosso. Un gesto per chiedere “all’Europa” di azzerare l’Iva sui prodotti per l’igiene femminile. Anche se in realtà, nell’aprile del 2022, la Commissione europea aveva presentato una direttiva che prevede proprio la possibilità di azzerare l’Iva sugli assorbenti. La richiesta, dunque, ora andrebbe fatta a Roma.

Oggi è andato in scena il terzo atto del Mussolini-show, l’ultimo fotogramma di un B-movie sempre più trash, con l’eurodeputata attaccata a una bottiglia di vino alle 10 del mattino. L’ennesima sceneggiata per protestare contro quei sovranisti dell’Irlanda che hanno deciso di fare i padroni a casa loro e di mettere etichette speciali sui prodotti alcolici.

La fotografia che la ritrae sta diventando virale in Rete probabilmente non aiuterà il Parlamento europeo a recuperare l’immagine di istituzione seria dopo la macchia del Qatargate. […]

