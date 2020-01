UNA “ECO” DAL VUOTO - IL GRUPPO PARLAMENTARE DELL'EX MINISTRO GRILLINO FIORAMONTI SI DOVREBBE CHIAMARE "ECO" - COME DAGOANTICIPATO, IL CONTENITORE DEL PROFESSORE DI PRETORIA SARÀ UNA COSTOLA DEL PARTITO DI CONTE, DIETRO CUI SI MUOVE BETTINI CON LA BENEDIZIONE DEL PD - E INFATTI FIORAMONTI, NEI GIORNI SCORSI, HA AVUTO NUMEROSI COLLOQUI CON I LEADER DEL PD…

Da www.repubblica.it

L'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha lasciato il gruppo del M5s alla Camera passando al Misto. E si appresta a lanciare il suo. Si dovrebbe chiamare 'Eco' (le iniziali della parola ecologia, ma anche di economia) la nuova creatura che farà riferimento proprio all'ex ministro dell'Istruzione.

Lo sguardo è rivolto all'Europa: nei giorni scorsi Fioramonti ha avuto un colloquio con il leader dei Verdi europei. Ed è rivolto anche a sinistra, perchè secondo quanto riferiscono fonti ben informate Fioramonti nei giorni scorsi ha avuto colloqui anche con diversi esponenti del mondo del centrosinistra. Alcuni pure del Pd (secondo le stesse fonti con il vice segretario Orlando, il ministro Boccia e il capogruppo Delrio), altri di Leu, come la Muroni. Gli esponenti dem sarebbero stati semplicemente informati dell'operazione (non ci sarebbe stata invece alcuna interlocuzione tra Fioramonti e i ministri M5s) che potrebbe andar bene in prospettiva anche al Pd. L'obiettivo sarebbe infatti quello di spostare gli equilibri del M5s verso sinistra, spingendolo ad abbandonare i temi di 'destra'.

E magari far sì che quando si andrà a votare una parte dei consensi dal Movimento possano spostarsi appunto verso il centrosinistra. Tuttavia l'imperativo è quello di evitare fibrillazioni in questa legislatura, far sì che si faccia di tutto affinchè non ci sia il voto anticipato. Si tratta di una operazione che dovrebbe partire già nei prossimi giorni, con la consegna ad inizio anno di una decina di lettera di deputati pronti ad andare nel Gruppo misto. Tra questi i pentastellati Rospi e Angiola, che già ieri si sono schierati con Fioramonti.

Altri pentastellati potrebbero arrivare

nei giorni successivi, possibile anche dopo le elezioni in Emilia e Calabria. Nel frattempo Fioramonti dovrebbe lanciare 'Eco' con una serie di iniziative e di convegni, magari anche grazie all'endorsment di una parte del mondo accademico e di altri parlamentari che guardano con interesse alla nascita di una 'cosa Verde'. C'è un dialogo in corso con Fassina, mentre Civati, Montanari, Ragosta il 12 gennaio a Roma lanceranno il partito Ecologista (Montanari e Civati potrebbero essere i portavoce) mettendo insieme tutti quelli che non si riconoscono nella federazione dei Verdi.

'Eco' viaggerà lungo una corsia autonoma, ma non è detto che poi alla fine le varie esperienze possano convogliare in un unico soggetto e far parte di una lista del premier (oggi è arrivato l'ok di Bettini), qualora se ne presentasse l'occasione.

Intanto mentre alla Camera i circa dieci deputati in uscita sceglieranno la strada del Misto, al Senato questo 2020 potrebbe aprirsi con altre spine per il Movimento 5 stelle. La battaglia però in questo caso è tutta interna: un gruppo di senatori sta preparando un documento, una sorta di mozione per chiedere il cambiamento dello Statuto. E far sì che le decisioni politiche vengano prese all'interno dell'assemblea. Un tentativo del genere era stato portato avanti qualche settimana fa, ma la discussione verrà riaperta a palazzo Madama alla ripresa dei lavori parlamentari.

Una discussione che comprende pure il tema delle rendicontazione. "Quote accantonate in attesa di chiarimenti", ha chiarito oggi la deputata Aprile riferendosi alla restituzione mensile delle somme destinate al Movimento. Sono in tanti a non effettuare più il versamento mensile e all'inizio dell'anno prossimo il direttivo pentastellato potrebbe decidere per la mano dura. Nel mirino di molti esponenti M5s c'è pure Casaleggio. "La piattaforma - il ragionamento di diversi pentastellati - deve rispondere al Movimento non alla Casaleggio Associati. E per i versamenti deve esserci la massima trasparenza".

