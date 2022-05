27 mag 2022 11:39

“EHI, NON È CHE SIAMO NEL 1987, VERO? SENNÒ QUEST’ANNO HO LA MATURITÀ” – MATTIA FELTRI METTE IN FILA TUTTE LE NOTIZIE DI QUESTI GIORNI CHE CI RIPORTANO INDIETRO DI (ALMENO) 20 ANNI: “BERLUSCONI ANNUNCIA IL RITORNO IN CAMPO PERCHÉ SONO TORNATI I COMUNISTI, MENTRE CANTA MALAFEMMENA. LA PROCURA DI MILANO NE CHIEDE LA CONDANNA PER LA STORIA DELLE OLGETTINE. INTANTO IN SICILIA SI INDAGA SU FORZA ITALIA A PROPOSITO DELLE STRAGI DI MAFIA. E PARE CHE SALVINI PER RESTITUIRE SLANCIO ALLA LEGA ABBIA INTENZIONE DI CANDIDARE GIANFRANCO FINI” (QUESTA SAPPIAMO DOVE L’HA LETTA: SU DAGOSPIA!)