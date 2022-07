“GLI ZOMBIE CI HANNO CONTAGIATO” – BEPPE GRILLO BLINDA IL DOPPIO MANDATO CON UN POST SUL BLOG E BOLLA COME “ZOMBIE” I “TRADITORI”: “ALCUNI DI NOI SONO CADUTI, MOLTI SONO STATI CONTAGIATI. SIAMO QUI PER COMBATTERE, NON PER RESTARE, E QUESTA NOSTRA DIVERSITÀ È SPIAZZANTE PER GLI ZOMBIE. COMPIANGIAMO CHI DI NOI È CADUTO E NON HA RESISTITO AL CONTAGIO…”