LA DEPOSIZIONE DI SANGIULIANO SUL CASO BOCCIA, IN PROCURA A ROMA, SI TRASFORMA IN UNO PSICODRAMMA

Estratto dell’articolo di Vincenzo Bisbiglia per www.ilfattoquotidiano.it

GENTE E IL GRAFFIO SULLA TESTA DI SANGIULIANO

“Ero nel panico, credetemi”. Gennaro Sangiuliano lo ha ripetuto più volte, in alcuni casi anche ad alta voce, rispondendo oggi alle richieste di chiarimento dei magistrati. L’ex ministro della Cultura è stato infatti sentito per oltre 4 ore e mezza negli uffici della Procura di Roma.

Una deposizione fiume […] richiesta dai pm per circostanziare l’esposto presentato il 13 settembre scorso dallo stesso Sangiuliano e che ha portato all’apertura di un’indagine per lesioni aggravate e minaccia a corpo dello Stato. Fascicolo che vede indagata Maria Rosaria Boccia, ex consulente informale – perché quell’incarico, inizialmente accordato, non è poi mai stato formalizzato – dell’allora ministro.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE 1

Va ricordato che l’ex direttore del Tg2 è a sua volta indagato per peculato in un altro procedimento – trasferito al Tribunale dei ministri –, generato dall’esposto del deputato di Avs, Angelo Bonelli e relativo alle spese, dirette e indirette, che il ministero della Cultura avrebbe sostenuto per far partecipare Boccia ai vari eventi pubblici che da giugno ad agosto hanno visto partecipare Sangiuliano. Indagine simile è in corso presso la Corte dei Conti di Roma.

Il “panico” esplicitato da Sangiuliano ai pm avrebbe preso il sopravvento, a suo dire, il 6 agosto. “In quelle ore – ha confermato Sangiuliano ai magistrati – è stata un’escalation di pressioni e imposizioni: Boccia pretendeva che io raccontassi tutto a mia moglie”.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano.

Altro argomento di discussione […] è stato quello della presunta finta gravidanza. “Presunta”, perché di quell’episodio si sa davvero poco.

E poco è stato fin qui spiegato dall’ex ministro […]: […] racconta […] “Boccia mi dice di essere incinta”, quando, dopo il colloquio del 9 agosto con la moglie, lei gli manda questo sms: “Sarai libero di viverti questa esperienza come vorrai, nel rispetto di tuo figlio”.

Fino all’email del 23 agosto: “Bravissimo come sempre (…) Un Super Babbo”.

C’è poi il capitolo del “misterioso account” di Instagram dal nome “Politica e Amori”, che il 14 agosto aveva pubblicato un fotomontaggio che lo ritraeva come se fosse una donna incinta.

il fotomontaggio di gennaro sangiuliano come una donna incinta - dal profilo social politica e amori

Account poi cancellato dal social Meta. Un capitolo a parte ha infine riguardato i post su Instagram di Boccia successivi alla notizia dell’esposto di Sangiuliano. La denuncia è del 13 settembre, la notizia diventa pubblica il 19. Negli stessi minuti Boccia pubblicava una storia su Instagram localizzata in piazza del Parlamento: un bicchiere di caffè con la canzone di Malyka Ayane “Ma cosa hai messo nel caffè?”. […]

OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND matteo renzi gennaro sangiuliano scuola di formazione politica della lega gennaro sangiuliano matteo renzi scuola di formazione politica della lega gennaro sangiuliano matteo renzi scuola di formazione politica della lega le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 1 genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 1 chi ha incastrato sangiuliano – murale sul caso boccia genny GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 8 gennaro sangiuliano riceve le chiavi d oro di pompei (dietro al sindaco, spunta maria rosaria boccia) L ARTICOLO DI GENTE SUL GRAFFIO NELLA TESTA DI SANGIULIANO BOCCIA - VIGNETTA SUL CASO SANGIULIANO - BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA MARIA ROSARIA BOCCIA COMMENTA L INTERVISTA DEL TG1 A GENNARO SANGIULIANO gennaro sangiuliano riceve le chiavi della citta da carmine lo sapio foto di maria rosaria boccia maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano 3 MARIA ROSARIA BOCCIA CON GENNARO SANGIULIANO IL 5 AGOSTO 2023 (IL GIORNO IN CUI SI SAREBBERO CONOSCIUTI)