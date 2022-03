24 mar 2022 17:31

“È EVIDENTE CHE ORMAI IL NOSTRO PNRR È SALTATO” - MASSIMO CACCIARI DICE QUELLO CHE DRAGHI NON PUO’ DIRE: “CON L'INFLAZIONE VICINA AL 10%, CON LA SPIRALE DEI PREZZI, È EVIDENTE CHE I PROGETTI DOVRANNO ESSERE RIVISTI, TAGLIATI, RIDOTTI. CI SONO PROSPETTIVE DI CRESCITA MODESTE E IL COSTO DELLA VITA RISCHIA DI STRANGOLARE I CETI MEDI. FRA INFLAZIONE E CARO ENERGIA, OGGI NON SI PUÒ PIÙ VIVERE CON 1300-1400 EURO AL MESE. SI DOVRÀ INVENTARE UN MECCANISMO, TIPO LA SCALA MOBILE, PER DARE DIGNITÀ E RESPIRO AI SALARI CHE SONO SEMPRE PIÙ INADEGUATI; ALTRIMENTI NEL NOSTRO PAESE CI SARANNO RIVOLTE SOCIALI”