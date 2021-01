“È LA FINE DEL PIÙ GRANDE MANDATO PRESIDENZIALE DELLA STORIA” - DI FRONTE ALL’ASSALTO DI IERI AL CONGRESSO TRUMP CEDE E ANNUNCIA UNA “TRANSIZIONE ORDINATA VERSO IL 20 GENNAIO”, SPECIFICANDO PERÒ DI ESSERE “TOTALMENTE IN DISACCORDO CON IL RISULTATO DELLE ELEZIONI”. È IL METODO CHE HA USATO IERI CON I MANIFESTANTI: “ANDATE A CASA, MA AVETE RAGIONE E VI VOGLIO BENE”. COSÌ POTRÀ CONTINUARE A FOMENTARE LE TRUPPE E INTOSSICARE IL DIBATTITO NELL’AMERICA SEMPRE PIÙ POLARIZZATA E DIVISA A METÀ (SECONDO UN SONDAGGIO YOUGOV IL 50% DEGLI STATUNITENSI SOSTIENE CHE DEBBA ESSERE RIMOSSO)

Trump, ci sarà transizione ordinata verso il 20 gennaio

(ANSA) - WASHINGTON, 07 GEN - "Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni ci sara' una transizione ordinata verso il 20 gennaio", giorno del giuramento e dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca: lo afferma Donald Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. (ANSA).

Trump rimuove tre tweet per riprendere controllo account ++

(ANSA) - NEW YORK, 07 GEN - Donald Trump ha rimosso i tre tweet dal suo profilo che hanno causato il blocco temporaneo del suo account. Lo afferma un portavoce di Twitter alla Cnn, sottolineando che la rimozione fa sì che il presidente possa riguadagnare il controllo del suo account già giovedì. (ANSA).

Trump, fine più grande mandato presidenziale storia ++

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GEN - "E' la fine del piu' grande mandato presidenziale della storia, ma e' solo l'inizio della nostra lotta per fare l'America di nuovo grande": lo afferma Donald Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. "Ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali contino", aggiunge Trump. (ANSA).

Sondaggio YouGov,per 50% americani Trump deve essere rimosso

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il 50% degli americani interpellati da YouGov ritiene che Donald Trump debba essere rimosso subito dalla carica di presidente dopo l'assalto dei suoi sostenitori al Congresso. Il 50% ritiene la sua rimozione "appropriata", mentre il 42% la ritiene "inappropriata", il 7% "non sa". La rimozione immediata di Trump viene invocata dall'83% di chi ha votato i Dem, dal 47% tra gli indipendenti e dal 10% di chi ha votato i repubblicani.

