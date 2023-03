4 mar 2023 12:10

“FORZA ITALIA È FAVOREVOLE ALLA RICONFERMA DELL’AD DI ENI CLAUDIO DESCALZI” – CHE NE PENSANO MATTEO SALVINI E SILVIO BERLUSCONI DELLE PAROLE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI ANTONIO TAJANI? – COME DAGO-RIVELATO IL "CAPITONE" (SPALLEGGIATO DAL BANANA) CHIEDEVA L'IMPROBABILE SOSTITUZIONE CON SCARONI: MOSSA TATTICA PER PUNTARE A ENEL E PER POI INCASSARE LA GUIDA DI POSTE – MA LA MELONI HA SEMPRE RIBADITO: “CHI INDEBOLISCE DESCALZI VUOLE INDEBOLIRE ME…”