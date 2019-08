2 ago 2019 11:39

“LA FORZA DI SALVINI È ZINGARETTI” - LUCA RICOLFI SEPPELLISCE IL PD: “FINCHÉ CRITICHERÀ LA LEGA CON GLI ARGOMENTI DEL PARTITO DEMOCRATICO ATTUALE, E FINCHÉ L'OFFERTA POLITICA RESTERÀ QUELLA DESOLANTE DI ADESSO, NON VEDO PERCHÉ LA LEGA DOVREBBE PERDERE COLPI - MOSCOPOLI SAREBBE UN PROBLEMA PER SALVINI SE LA MAGISTRATURA NON FOSSE SCREDITATA E IN QUESTI ANNI AVESSE MOSTRATO DI NON AGIRE CON FINALITÀ POLITICHE…”