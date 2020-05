IL VIRUS NON AMMAZZA, RESUSCITA! - AL PRIMO MINISTRO AUSTRALIANO I CITTADINI NON STRINGEVANO MANCO LA MANO PER QUANTO ERA DETESTATO, MA GRAZIE ALLA SUA STRATEGIA ANTI-CORONAVIRUS È RISALITO VERTIGINOSAMENTE NEI SONDAGGI - QUANDO ANCORA L'OMS DORMIVA E IL PAESE NON AVEVA TOCCATO I MILLE CASI, HA CHIUSO TUTTO, RADDOPPIATO I SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE E GARANTITO SALARI MINIMI A TUTTE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. E ORA IL BILANCIO DI SCOTT MORRISON È…