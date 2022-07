“IL FUTURO DELL’ITALIA È DESOLANTE” – CONTINUANO A USCIRE ARTICOLI ALLARMATI, E ALLARMANTI, DEI GIORNALI STRANIERI SUL DRAGHICIDIO BY CONTE, SALVINI E BERLUSCONI: IL “NEW YORK TIMES” FA SCRIVERE UN DURO EDITORIALE A DAVID BRODER, CHE STA LAVORANDO A UN LIBRO SUL FASCISMO. “SE L’ESTREMA DESTRA DOVESSE PRENDERE IL GOVERNO, ALCUNI DI NOI SICURAMENTE BRUCERANNO” – LA VERSIONE EUROPEA DI “POLITICO” RACCONTA “IL PRANZO DA BERLUSCONI PER SPODESTARE DRAGHI”: "LA CRISI POLITICA ITALIANA È UN PROBLEMA ANCHE PER L'UNIONE EUROPEA”

1 - GOVERNO: NYT, IL FUTURO DELL'ITALIA È DESOLANTE

(ANSA) - Il futuro dell'Italia è "desolante". Lo afferma il New York Times in un editoriale di David Broder, autore che sta lavorando a un libro sul fascismo nell'Italia contemporanea.

Broder si sofferma sull'ascesa del partito Fratelli d'Italia e sulla figura della sua leader Giorgia Meloni, divenuti fonti di ispirazione in altri paesi europei.

"Forse non vinceremo tutti insieme nel fuoco. Ma se l'estrema destra dovesse prendere il governo, in Italia o altrove, alcuni di noi sicuramente bruceranno", dice Broder rifacendosi alle parole contenute nel libro di memorie di Meloni.

Il New York Times dedica ampio spazio alle dimissioni di di Mario Draghi, con le quali "si chiude un periodo di eccezionale stabilità e influenza politica e si apre una stagione politica che si promette caotica", con l'Italia che torna di nuovo a essere un "laboratorio politico per l'Europa".

2 - POLITICO.EU, 'IL PRANZO DA BERLUSCONI PER SPODESTARE DRAGHI'

(ANSA) – “Il grande pranzo di Berlusconi: come la destra italiana ha spodestato Mario Draghi". Con questo titolo Politico.eu apre il proprio sito con la crisi politica italiana e le dimissioni del presidente Draghi.

"In un pomeriggio torrido, alcuni dei più potenti politici italiani si sono riuniti all'ombra di una lussuosa villa in uno dei quartieri più esclusivi di Roma, si sono seduti a un pranzo a base di pesce spada e insalata e hanno complottato per rovesciare il governo di Mario Draghi. Martedì 19 luglio, il padrone di casa a Villa Grande era Silvio Berlusconi, il miliardario ex primo ministro italiano che guida il partito di centro-destra Forza Italia.

Al suo fianco c'era Matteo Salvini della Lega di estrema destra, con i rappresentanti di altri gruppi e i loro aiutanti. A spronare i complottisti per telefono, mentre i colloqui si protraevano fino al giorno successivo, c'era Giorgia Meloni, leader dell'opposizione che ora è in pole position per diventare il prossimo primo ministro italiano in un'elezione lampo in autunno", è il racconto fatto da Politico.

"Nel giro di 24 ore, il destino di Draghi era segnato. I complottisti avevano ritirato il loro appoggio alla sua grande coalizione e al primo ministro non restava altro che andare al Quirinale, dove giovedì mattina ha rassegnato le dimissioni", si legge nell'articolo firmato dal corrispondente a Roma. E gli effetti, per Politico.eu, sono chiari.

"L'Italia si trova ora ad affrontare mesi di agitazione. Probabilmente ci vorranno diverse settimane dopo le elezioni del 25 settembre prima che si possa mettere insieme una nuova coalizione. La crisi politica italiana è un problema anche per l'Unione Europea. La Banca centrale sta cercando di evitare una recessione incombente, bilanciando al contempo la necessità di contenere l'inflazione con i rischi di una nuova crisi del debito", si legge.

