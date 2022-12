“DA GENNAIO PARTE LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PNRR” – IL GOVERNO CONTINUA AD ANNUNCIARE DI VOLER RIVEDERE IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, IN BARBA AGLI APPELLI DI MATTARELLA E AGLI IMPEGNI CON L’EUROPA. IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, RAFFAELE FITTO: “È NECESSARIO ALLINEARLO AL MUTATO CONTESTO ECONOMICO. LA PROSSIMA SETTIMANA FAREMO IL PUNTO SUGLI OBIETTIVI E SI PRENDERÀ ATTO DEI RISULTATI REALISTICAMENTE RAGGIUNGIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE…”

GIORGIA MELONI PNRR

1. PNRR: FITTO, DA GENNAIO PARTE LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO

(ANSA) - "La relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, che verrà presentata a gennaio, darà conto del monitoraggio" sul piano "e fornirà le criticità emerse, fornendo un supporto indispensabile per l'avvio, a partire da gennaio 2023, e in coerenza con l'articolo 21 del regolamento 241 del 2021 (il regolamento Pnrr, ndr), della procedura di aggiornamento del Pnrr, indispensabile al fine di allineare le previsioni al mutato contesto economico": lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

2. PNRR: FITTO, LA PROSSIMA SETTIMANA IL PUNTO SUGLI OBIETTIVI

RAFFAELE FITTO GIORGIA MELONI

(ANSA) - "Proprio ieri, dopo gli incontri tecnici" della settimana scorsa con la task force Ue, "ho inviato ai ministeri una nota" per "acquisire aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli obiettivi con scadenza dicembre, anche in vista della cabina di regia della prossima settimana, nella quale si prenderà atto dei risultati raggiunti e di quelli realisticamente raggiungibili entro la data": lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto. "Il confronto con i ministeri ha messo in evidenza diverse criticità, nonché l'esigenza di ulteriori semplificazioni normative e amministrative".

raffaele fitto RAFFAELE FITTO LAURENCE BOONE