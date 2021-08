“LA GENTE IN QUESTO PAESE È PRESUNTUOSA E IGNORANTE, E NON CAPISCE NIENTE” – LO SCRITTORE SANDRO BONVISSUTO DÀ IL BENSERVITO A VIRGINIA RAGGI E AL SUO “NI VAX”: “LE PERSONE CONTRARIE ALLE VACCINAZIONI SONO MOLTE, E CHE FAI TI PERDI COSÌ COME SE NIENTE FOSSE QUEL COSPICUO BACINO DI CONSENSI? CERTO CHE NO, MA CHE SEI SCEMO?” – “ANCHE IO HO AVUTO IL COVID PERÒ LA MONODOSE DI VACCINO ME LA SONO FATTA, PERCHÉ LA MIA DOTTORESSA MI HA DETTO CHE ERA GIUSTO COSÌ. MA QUANTO SAREBBE BELLO VIVERE IN UN PAESE NEL QUALE FOSSERO I POLITICI CON IL LORO ESEMPIO PERSONALE A INDICARE ALLA GENTE CHE QUELLO CHE DEVE FARE INVECE CHE IL CONTRARIO?”

Sandro Bonvissuto* per “La Stampa”

*Scrittore

SANDRO BONVISSUTO

Uno dei più grandi regali che ci ha fatto la democrazia sono stati i candidati sindaco di Roma che durante la campagna elettorale per il Campidoglio dichiarano la propria squadra del cuore: e, pensate un po', loro tengono sia per la Roma che per la Lazio. Ma che spettacolo, che grandezza, che ecumenismo!

virginia raggi 4

Il dramma, per il cittadino moderno, e che a personaggi come questi più domande rivolgi e più problemi ricevi in risposta, e se non ti fai seguire da uno psicologo è difficile stare al mondo de sti tempi. Oggi, di fronte alla necessità di avere chiarezza per la questione vaccini il primo cittadino, anzi la prima cittadina di Roma, ha detto "ni" o "so", come preferite voi, a seconda delle vostre scelte politiche, religiose o sessuali.

Ma il fatto è questo: le persone contrarie alle vaccinazioni sono molte, purtroppo, e che fai ti perdi così come se niente fosse quel cospicuo bacino di consensi? Certo che no, ma che sei scemo?

SANDRO BONVISSUTO

La Raggi ha un team di esperti per le questioni strategiche, che le avrà senz' altro consigliato di flirtare con i no-vax, invece che prendere posizione a vantaggio della salute pubblica e personale; ma lei si difende e rilancia: «lasciamo parlare i medici», dice, come novella Ponzia Pilata.

E che n'antro po' devo parla' i medici? Vi dovete vaccinare e non dovete rompere i coglioni, se non l'avete capito vi facciamo un disegnino. Lei però non ha fatto il vaccino perché ha avuto il Covid, dice, e il suo medico, o medica, le ha consigliato di non procedere all'inoculazione.

SANDRO BONVISSUTO 2

Bene anche io ho avuto il Covid però la monodose di vaccino me la sono fatta lo stesso non appena ce n'è stata la possibilità, perché la mia dottoressa mi ha detto che era giusto così. Ma quanto sarebbe bello vivere in un paese nel quale fossero i politici con il loro esempio personale a indicare alla gente che quello che deve fare invece che il contrario? Perché vi do questa notizia, la gente in questo Paese è presuntuosa e ignorante, e non capisce niente.

VIRGINIA RAGGI VIRGINIA RAGGI virginia raggi foto di bacco (1) virginia raggi 2