(ANSA) - Il leader della Lega, Matteo Salvini arriva in Transatlantico a Montecitorio e scorta in Aula Lorenzo Fontana, il nome proposto dalla Lega per la presidenza. Subito dopo scherza con alcuni deputati, fermi a parlare con Giancarlo Giorgetti: "Sta già preparando la legge di bilancio". Dopo un caffè alla buvette, Salvini, accompagnato da Giorgetti e Roberto Calderoli esce in cortile a salutare Umberto Bossi.

(ANSA) - Stato maggiore della Lega in cortile a Montecitorio in delegazione a salutare Umberto Bossi, accompagnato per l'occasione dal figlio Renzo. Matteo Salvini arriva insieme a Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. "Oggi è buona, i numeri dovrebbero esserci", dice prima di mandare a chiamare anche Lorenzo Fontana, il nome indicato dalla Lega per la presidenza della Camera.

