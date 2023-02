“GIORGIA MELONI HA PERSO LE PAROLE. SCAPPA DAI GIORNALISTI E SI PREOCCUPA PIÙ DI PROTEGGERE I SUOI FEDELISSIMI CHE DELLA SICUREZZA DELLO STATO” - GIUSEPPE CONTE ATTACCA DONNA GIORGIA, “ASSENTE INGIUSTIFICATA” SUL CASO COSPITO E CHIEDE LE DIMISSIONI DI DELMASTRO E DONZELLI – POI DIFENDE IL PD: “È UNA PREROGATIVA DEI PARLAMENTARI VISITARE I DETENUTI IN CARCERE”

Giuseppe Conte va all’attacco di Giorgia Meloni sul caso Cospito. In un’intervista al Fatto Quotidiano il leader del Movimento 5 Stelle dice che Fratelli d’Italia «pensa di poter sottacere l’irresponsabilità e la grave superficialità di due suoi esponenti, Delmastro e il vicepresidente del Copasir Donzelli, ingiuriando e soffiando sul fuoco. Accusare una forza di opposizione di essersi inchinata al volere dei mafiosi è vergognoso. E aggrava la posizione di chi ha divulgato informazioni riservate per finalità di lotta politica».

In tutto ciò, secondo l’ex premier, «Meloni è l’assente ingiustificata. Scappa dai giornalisti e si preoccupa più di proteggere i suoi fedelissimi che della sicurezza dello Stato». Invece il guardasigilli Carlo Nordio «colleziona un disastro dopo l’altro. «o fa finta di non sapere o non sa quello che accade nel suo ministero. Non so cosa sia peggio. In entrambi i casi è un atteggiamento pilatesco e inaccettabile».

Per Conte intanto rimane «un dato inoppugnabile: un sottosegretario, per ragioni di ufficio, è venuto in possesso di informazioni riservate, anche se non segrete. Che non sono divulgabili e che chiaramente servono a prevenire i disordini nelle carceri e sono utili agli inquirenti per acquisire materiale investigativo. Quelle informazioni le ha passate a un suo compagno di partito, ossia Donzelli, che riveste una carica istituzionale che, a sua volta, imporrebbe massima riservatezza».

Il leader M5s difende il Partito Democratico: «Recarsi in visita negli istituti penitenziari per verificare le condizioni dei detenuti rientra tra le prerogative dei parlamentari.

