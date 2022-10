CHI È IL LUSSURIOSO POLITICO DI CENTRO-DESTRA, DIVENTATO POTENTE IN QUESTE ORE, AD AVER CHIESTO ALLA GIOVANE PORNOATTRICE SARA ACROBAZIE SESSUALI CHE "NEMMENO SUI SET" SI VEDONO MAI? - LA RIVELAZIONE: LA RAGAZZA (MAGGIORENNE) ERA STATA AGGANCIATA DAL MISTERIOSO POLITICO IN UN LOCALE A MILANO E UNA VOLTA PORTATA IN CAMERA DA LETTO È RIMASTA STUPITA DALLE RICHIESTE DELL'UOMO - AMMETTENDO CHE SIA VERO, È STATA PAGATA?