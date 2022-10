“I GOVERNI PASSANO, L’ITALIA RESTA” – PRIMA DELL’ULTIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI, LA FOTO DELL’ESECUTIVO DRAGHI SULLO SCALONE DI PALAZZO CHIGI - DRAGHI HA FATTO CAPIRE QUANTA PAZIENZA ABBIA AVUTO PER RESISTERE AI VETI E AI RICATTI DEI PARTITI, FINO AL GIORNO IN CUI LO HANNO BUTTATO GIÙ E HA INVITATO I MINISTRI A ESSERE “ORGOGLIOSI DEI RISULTATI EDEI PROGETTI CHE AVETE AVVIATO E CHE ALTRI SAPRANNO COMPLETARE”

Monica Guerzoni per il Corriere della Sera

DRAGHI FOTO GOVERNO

«I governi passano, l’Italia resta». Così Mario Draghi alla sua squadra nel giorno del Consiglio dei ministri che segna l’addio, con tanto di brindisi, al governo di unità nazionale: «Mantenerla, come avete fatto per molti mesi, richiede maturità, senso dello Stato e anche un bel po’ di pazienza». Nessuna recriminazione o polemica, ma Draghi fa capire quanta ne ha avuta lui di pazienza a resistere ai veti e ai ricatti dei partiti, fino al giorno in cui lo hanno buttato giù.

draghi

La foto simbolo, scattata sullo scalone di Palazzo Chigi, vede il presidente uscente sorridente in prima fila al centro dell’immagine, con Brunetta alla sua sinistra e la ministra Messa a destra. Giorgetti è in ultima fila, sorridono tutti, tranne Patuanelli che appare serioso. Il passaggio di consegne al futuro governo guidato da Giorgia Meloni si avvicina e Draghi ha tracciato un bilancio dei (quasi) venti mesi di governo.

Ha invitato i ministri a essere orgogliosi dei risultati che avete raggiunto, dei progetti che avete avviato e che altri sapranno completare». Quindi ha rilanciato la richiesta di agevolare «una transizione ordinata, che permetta a chi verrà di mettersi al lavoro da subito».

KISSINGER DRAGHI mario draghi abbraccia emmanuel macron