27 giu 2022 08:53

“IL GOVERNO ESSCE RAFFORZATO DA QUESTO VOTO” – ENRICHETTO LETTA GODE PER LA VITTORIA AI BALLOTTAGGI DELLE AMMINISTRATIVE, MA IL PD PER SOPRAVVIVERE È ANCORA COSTRETTO AD AFFIDARSI A CIÒ CHE RESTA DEL “PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI”, GIUSEPPE CONTE, O AL CENTRINO DI RENZI E CALENDA – “È UN RISULTATO STRAORDINARIO, IL CENTRODESTRA PERDE MALE PER SCELTE INCREDIBILI. ABBIAMO IL 50% DELLE CITTÀ IN PIÙ, SCOMMETTO CHE ORA CI DIRANNO CHE IL MERITO NON È NOSTRO, BENSÌ DEMERITO LORO…”