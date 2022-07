12 lug 2022 17:11

“IL GOVERNO ORA STA LAVORANDO, MA CON GLI ULTIMATUM NON LAVORA, E NON HA SENSO DI ESISTERE” – MARIO DRAGHI LANCIA UN NUOVO PATTO SOCIALE PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE E LOTTARE CONTRO LE DISEGUAGLIANZE, MA FA CAPIRE CHE NON CI STA A FARSI DETTARE L’AGENDA DA CONTE E SALVINI: “SE NON C'È SODDISFAZIONE A STARE NEL GOVERNO, BISOGNA ESSERE CHIARI. SE RIESCE A LAVORARE, IL GOVERNO CONTINUA, ALTRIMENTI NO” – “QUANDO HO LETTO LA LETTERA DEI 5 STELLE HO TROVATO MOLTI PUNTI DI CONVERGENZA CON L’AGENDA DI GOVERNO…”