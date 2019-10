30 ott 2019 12:30

“I GRILLINI SONO COME LE SS” - L’ADDIO IN LACRIME DI MANUELA SANGIORGI, SINDACA DI IMOLA: "SONO ESAUSTA, MEGLIO DISOCCUPATA CHE SINDACA GRILLINA. I MIEI CONSIGLIERI UN GIORNO SÌ E L'ALTRO PURE PRESENTAVANO LA SFIDUCIA CONTRO DI ME. QUI C' È UN PEZZO DI M5S CHE VA A BRACCETTO CON IL PD DI MAIO E GRILLO NON MI HANNO MAI CHIAMATA. ALLE REGIONALI VOTERÒ LEGA..."