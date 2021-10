MACRON, CHE GUASCON! – BORIS JOHNSON ARRIVA PER ULTIMO ALLA FOTO DI GRUPPO DEL G20 DI ROMA, IL PRESIDENTE FRANCESE LO SFOTTE E PARTE UNA FRAGOROSA RISATA – TRA I DUE C’È MARETTA PER VIA DELLA “GUERRA DELLE CAPESANTE”. IL TOYBOY DELL’ELISEO AL “FINANCIAL TIMES”: “FARE MARCIA INDIETRO SUGLI ACCORDI POST-BREXIT NON È PROVA DI CREDIBILITÀ - VIDEO