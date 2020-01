“HANNO PORTATO A VOTARE DISABILI E ANZIANI CON I PULMINI” - IL PRESIDENTE DELLA LOMBARDIA ATTILIO FONTANA DÀ LA SUA VERSIONE DEL VOTO IN EMILIA-ROMAGNA: “UNA MOBILITAZIONE DEGNA DEI TEMPI ANDATI PER SALVARE QUEL CHE RESTA DI UN’IDEA ORMAI SVANITA”- “SALVINI HA FATTO ERRORI? SE È UN ERRORE ARRIVARE AL 42% IN EMILIA-ROMAGNA SPERO CHE SE NE RIPETANO ALTRI” - CRITICHE DAL PD, ORLANDO: “PROPAGANDISTA DI PARTITO”

Da www.repubblica.it

nicola zingaretti stefano bonaccini

Difficile non vincere in Emilia Romagna per il Pd. Il motivo? "Si è vista in tv gente di più di cento anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini, una mobilitazione degna dei tempi andati per salvare quel che resta di un'idea che ormai è svanita, per l'ultima ancora di salvezza".

attilio fontana 4

L'accusa parte dal governatore lombardo - e leghista di ferro - Attilio Fontana, a commento della vittoria nella regione vicina del dem Stefano Bonaccini, che ha battuto proprio la candidata salviniana Lucia Borgonzoni. Nessun errore nella campagna elettorale del suo leader, per Fontana: "Se errore è riuscire ad arrivare al 42% in Emilia Romagna, ben vengano errori di questo genere.

BONACCINI MANGIA A UN GIORNO DA PECORA

Spero che se ne ripetano altri, che si riesca a prendere ancora una massa di voti così imponente. Fin dall'inizio ho detto che per me era già un successo grande poter dire che si poteva combattere ad armi pari, poi è chiaro che se si fosse vinto sarebbe stato sicuramente meglio".

SALVINI MARONI E ATTILIO FONTANA

Parole che non passano inosservate a sinistra: "Il presidente della Regione Lombardia si era sempre contraddistinto per la misura rispetto ad alcuni suoi compagni di partito. Dispiace vedere che oggi abbia perso con questa dichiarazione tale cifra: disabili e anziani hanno diritto al voto quanto tutti gli altri cittadini, se un centenario va a votare è anche perché non vuole che torni l'odio, essendo stato, magari, testimone oculare di ciò che può provocare.

andrea orlando

Se un presidente di regione, in cui vivono disabili, anziani e molti cittadini che votano per un partito diverso dal suo, si produce in dichiarazione come questa, cessa di essere un uomo delle istituzioni e diventa soltanto un propagandista di partito", scrive su Facebook il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.

stefano bonaccini ivan zaytsev

Che aggiunge: "Dubito, avendo partecipato alla campagna elettorale, che ci sia stato un apposito servizio trasporti del Pd in Emilia Romagna ma in ogni caso leggere una sconfitta come quella subita dalla Lega in questi termini è solo un goffo tentativo di rimozione degli errori di Salvini e dei meriti dei suoi avversari a partire da Bonaccini".

attilio fontana 6

Tranciante l'europarlamentare Pd Piefrancesco Majorino: "Il presidente Fontana è un vero pagliaccio. Fa battute sul fatto che alle regionali di domenica sono stati portati a votare i "disabili". Che vergogna. Dovrebbe spiegare perché ce l'ha così tanto con le persone con disabilità, di cui si è ricordato in questi mesi con i tagli all'assistenza e ora con questa pessima uscita, volta evidentemente a sostenere che le persone con disabilità non abbiano diritti come gli altri alla partecipazione democratica".

BEPPE SALA PIERFRANCESCO MAJORINO

E ancora Vinicio Peluffo e Fabio Pizzul, segretario regionale e capogruppo in Regione del Pd: "Nel giorno della visita dell'arcivescovo Delpini in consiglio regionale Fontana manca di rispetto agli elettori dell'Emilia Romagna. Pur di nascondere la sonora sconfitta della Lega mette in imbarazzo l'istituzione che rappresenta.

NICOLA ZINGARETTI STEFANO BONACCINI

Ci permettiamo di dire al presidente Fontana che se una o più persone disabili hanno votato per confermare il governatore Bonaccini è perché in Emilia Romagna si sentono tutelate e non volevano essere trattate come i disabili gravi lombardi, privati con un tratto di penna di contributi essenziali per la loro assistenza per colpa delle decisioni di una giunta guidata dalla Lega."

andrea orlando 4 elly schlein abbraccia stefano bonaccini