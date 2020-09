“HANNO SOSTITUITO DIO CON IL VACCINO” - SGARBI ORMAI NON SI TIENE PIÙ ALLA CAMERA: “SIAMO IN UN INCUBO COSTANTE DI INFORMAZIONE OBBLIGATORIA, COSTANTE, DETERMINATA A CONVINCERCI CHE SIAMO TUTTI MALATI” - INTANTO AD AOSTA IL CANDIDATO SINDACO DELLA LISTA DEL VECCHIO SGARBONE, “RINASCIMENTO”, BATTE LA LEGA E VA AL BALLOTTAGGIO

Sgarbi alla Camera: Hanno sostituito Dio con il vaccino. Chiedo la revoca immediata dello stato d'emergenza

VITTORIO SGARBI

1 – SGARBI ALLA CAMERA: "HANNO SOSTITUITO DIO CON IL VACCINO. CHIEDO LA REVOCA IMMEDIATA DELLO STATO D'EMERGENZA"

Da www.lastampa.it

A cura di Camilla Romana Bruno

"Ogni giorno per almeno quindici ora il programmi televisivi di attualità ci dicono lo stato dei malati, dei convalescenti, dei morti, in numeri sempre più esigui. Ma noi siamo in un incubo costante di informazione obbligatoria, costante, determinata a convincerci che siamo tutti malati". E' così che il deputato del gruppo misto Vittorio Sgarbi ha iniziato il suo intervento alla Camera dei Deputati nel corso della discussione sul tema dell'obbligatorietà delle vaccinazioni. "Si è sostituito Dio con il vaccino, all'improvviso Dio si è dissolto. Il dott. Burioni ci dice che Dio vuole che noi stiamo in casa e ci proteggiamo", ha aggiunto polemico.

Giovanni Girardini

2 – COMUNALI: SGARBI, FORMIDABILE RISULTATO AD AOSTA

Da www.ansa.it

"Un risultato formidabile che consente al nostro candidato sindaco, Giovanni Girardini, di andare al ballottaggio; siamo davanti alla Lega". Così il deputato Vittorio Sgarbi commenta i risultati dlele elezioni comunali di Aosta dove il candidato sindaco di Aosta, Giovanni Girardini, è al ballottaggio con Gianni Nuti (progressisti e autonomisti).

vittorio sgarbi trascinato fuori dall aula 5

"Rispetto alle altre forze politiche - aggiunge - siamo partiti in ritardo con la campagna elettorale, per questo il risultato delle regionali è certamente al di sotto delle nostre possibilità. Comunque è un importante banco di prova, e la conferma della bontà del progetto di Rinascimento che si prepara adesso a correre da solo. Dalla prossima settimana rimetteremo in moto i circoli di Rinascimento in tutta Italia per prepararci alle Politiche".

