7 apr 2022 09:34

“HO TRE RICHIESTE PER LA NATO: ARMI, ARMI, ARMI” - IL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO DMYTRO KULEBA SPINGE IL CONSIGLIO ATLANTICO A RIFORNIRE KIEV DI ARMI PER CONTRATTACCARE I RUSSI: “CHI DICE VI DO ARMI DIFENSIVE MA NON OFFENSIVE È UN IPOCRITA. LA GERMANIA È PASSATA DAL NON FORNIRE ALCUN TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO AI SISTEMI ANTI TANK MA È CHIARO CHE PUÒ FARE DI PIÙ - INSISTIAMO NEL CHIEDERE L'EMBARGO AL PETROLIO E AL GAS RUSSO, LA PIENA DISCONNESSIONE DA SWIFT, I PORTI CHIUSI. SERVONO ALTRI SHOCK COME BUCHA PER IMPORRE NUOVE SANZIONI?”