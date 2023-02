“HO VINTO E ORA TAGLIERO’ IL PIZZETTO” – FRANCESCO ROCCA A “UN GIORNO DA PECORA” SU RADIO 1 RACCONTA I FESTEGGIAMENTI DOPO LA VITTORIA: "HO BEVUTO UN CHINOTTO E UN'ARANCIATA AMARA. SONO ASTEMIO…” – IL NEO-GOVERNATORE DEL LAZIO SCRIVE SU “LEGGO”: “LA MIA PREOCCUPAZIONE PRINCIPALE RIMANE LA SANITÀ. SUBITO LISTE D'ATTESA PIÙ CORTE” – IL LOMBARDO FONTANA: “OCCORRE RIFLETTERE SUL DATO PREOCCUPANTE DELL'ASTENSIONISMO MA CIÒ CHE MI PREME SOTTOLINEARE È CHE…”

A urne chiuse e risultato acquisito, la prima cosa che voglio dire è che il dato sull'affluenza deve portare a una profonda riflessione sul rapporto tra la politica, le istituzioni e i cittadini. Il calo della partecipazione è una tendenza che va avanti da troppi anni, non solo in Italia peraltro. Ecco perché il peso della responsabilità di questa vittoria per me è doppio.

Occorre infondere nuova fiducia e riportare le persone a una partecipazione democratica più attiva. La qualità della vita dei cittadini del Lazio sarà la mia priorità. Sarò davvero il Presidente di tutti. Sono sicuro che trasformeremo questa regione, riavvicinandola ai reali bisogni e alle esigenze delle persone e del territorio.

Chiaramente, la mia preoccupazione principale rimane la sanità che intendo seguire molto da vicino, iniziando dall'abbattimento delle liste d'attesa per le visite specialistiche e razionalizzando la gestione dei posti letto nelle strutture pubbliche e private accreditate. Non possiamo più tollerare che ci siano pazienti buttati per terra nei pronto soccorso o su barelle usate come posti letto.

E non basta: dobbiamo portare le cure a casa dei cittadini. La prossimità dell'assistenza sarà il cardine dell'azione di governo. Ecco perché dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno. Per la composizione della Giunta siamo già al lavoro con tutta la coalizione per scegliere una squadra all'altezza della sfida che ci attende. Una sfida entusiasmante, una responsabilità enorme. Ma prima di tutto, consentitemi, un grande orgoglio e un grande onore.

Per me personalmente è un grande onore essere riconfermato alla guida della Regione più importante d'Italia, motore del Paese ed eccellenza riconosciuta a livello internazionale; ma questa è innanzitutto una vittoria di squadra, in cui tutte le componenti hanno dato un contributo determinante per il raggiungimento dell'obiettivo.

Il voto di oggi dice chiaramente che i lombardi hanno dato fiducia e apprezzato la concretezza del nostro buon governo, l'efficacia delle risposte messe in campo per risolvere i problemi e le emergenze che ci siamo trovati a vivere, la presenza attiva e propositiva in tutti i diversi territori della regione, la capacità di dialogo con le realtà economiche e sociali più vive del sistema lombardo, la visione di sviluppo e di innovazione che immaginiamo per il futuro della Lombardia.

Certo occorre riflettere sul dato, indubbiamente preoccupante, dall'astensionismo, che potrà essere oggetto di tante, approfondite analisi. Ma ciò che mi preme sottolineare oggi è che questa disaffezione deve diventare uno stimolo a fare ogni giorno di più, perché per riavvicinare all'istituzione i nostri concittadini la strada maestra è prima di tutto dare attuazione agli impegni presi e realizzare ciò che risponde concretamente ai loro desideri e ai loro bisogni.

Spenti gli echi delle sterili polemiche che hanno accompagnato la campagna elettorale, inizia dunque una nuova fase: adesso è il tempo della responsabilità e dell'impegno, perché per i lombardi contano unicamente i fatti. Le sfide che ci attendono in questo momento storico, così delicato e incerto, sono indubbiamente impegnative, ma la fiducia ricevuta è il primo e più importante ingrediente per poterle affrontare: non vedo l'ora, fin da stasera, di rimboccarmi le maniche e ri-cominciare a lavorare per tutti i lombardi.

Il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, manterrà la promessa di tagliarsi il pizzetto. L’ex presidente della Croce rossa italiana, infatti, prima del voto, durante una intervista a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, aveva promesso che sarebbe andato in studio a tagliarsi il pezzetto in caso di vittoria. “Più che una promessa è stata un’estorsione – ha scherzato Rocca a Un Giorno da Pecora -, ma lo confermo, ahimé lunedì 20 sarò da voi. Ma il barbiere però lo pagate voi però”.

Scherza così Rocca all’indomani della vittoria, in collegamento telefonico a “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio 1. Rocca racconta di aver festeggiato con chinotto e bistecca. “Io sono astemio, ho bevuto un chinotto e un’aranciata amara”. E ha mangiato “una bella bistecca con un carciofo alla romana”, racconta Rocca.

“Oggi è una giornata storica, importante, ora bisogna fare almeno 5 anni con l’obiettivo di governarne 10. Meloni mi ha chiamato, si è congratulata e mi ha detto che faremo il punto nei prossimi giorni perché era febbricitante. Matteo Salvini invece – prosegue Rocca a Rai Radio1 – mi ha scritto un bel messaggio di complimenti e mi ha detto che verrà a Roma per fare una bella cena di pesce”. E Berlusconi lo ha sentito? “Non mi ha ancora chiamato, lo ha fatto però Antonio Tajani”, conclude...

