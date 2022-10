19 ott 2022 11:24

“HO VOTATO PER GIORGIA MELONI” - L’EX LEADER DEI CCCP, GIOVANNI LINDO FERRETTI, SVELA DI AVER SCELTO LA DUCETTA: “IN CAMPAGNA ELETTORALE MI HANNO INNERVOSITO TUTTI, MELONI COMPRESA. PERÒ ALLA FINE HO VOTATO LEI. VEDENDO I RISULTATI, HO DETTO: "POVERA GIORGIA". E HO RECITATO UN'AVE MARIA PER LEI. DA ALLORA OGNI GIORNO DICO UNA PREGHIERA PER LEI. È IN UNA CONDIZIONE IMPOSSIBILE: PER LA SITUAZIONE GENERALE, PER LA SUA COALIZIONE, PER LA NATURA INGOVERNABILE DEGLI ITALIANI. E LA SINISTRA? SONO MOLTO CONTENTO CHE ABBIA PERSO PERCHÉ…”