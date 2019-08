21 ago 2019 17:55

“IO AL GOVERNO CON I 5 STELLE? ANCHE NO” - MARIA ELENA BOSCHI SI SFILA E ANNUNCIA CHE VOTERÀ LA FIDUCIA ALL’EVENTUALE ESECUTIVO DELL’INCIUCIO, MA NON NE FARÀ PARTE. TE CREDO, PER I GRILLINI METTERLA IN UN MINISTERO SAREBBE L’HARAKIRI FINALE. E POI I RENZIANI STARANNO BENE ATTENTI A NON METTERE LA FACCIA SUL NUOVO GOVERNO. COSÌ POTRANNO DARE LA COLPA A ZINGARETTI E SCAPPARE APPENA CAMBIA IL VENTO – VIDEO