“IO IN POLITICA? NELLA VITA NON SI SA MAI” – URBANETTO CAIRO A ‘LA ZANZARA’ LANCIA IL SASSO, POI TIRA SUBITO INDIETRO LA MANO: “OGGI SONO TALMENTE IMPEGNATO, POI IMMAGINATE ADESSO CON LA PANDEMIA…” – LO SLURP A CONTE: “C’È STATA UNA GESTIONE POSITIVA, IN QUESTA FASE SIAMO VICINI AL GOVERNO, ANCHE SE CI SONO STATI UN PO’ TROPPI DECRETI” – “NON SO SE FINIRÀ IL CAMPIONATO, MA SONO CARICHISSIMO SE SI RIPARTE. SPERO CHE LO SCUDETTO LO VINCA…”

1 – URBANO CAIRO A LA ZANZARA SU RADIO 24: “IO IN POLITICA? MAI DIRE MAI”. “GOVERNO? TROPPI DECRETI, NE BASTAVA SOLO UNO”. “VICINI AL GOVERNO IN QUESTA FASE, MERITA SUFFICIENZA”. “BISOGNA DARE PIÙ LIQUIDITÀ ALLE AZIENDE E TOGLIERE TASSE PER UN PERIODO LUNGO”

URBANO CAIRO CON LA MASCHERINA

Da “la Zanzara – Radio24”

“Io in politica? Io direi che mai dire mai è una buona filosofia da seguire, perché nella vita non sai mai. Però io oggi dico che sono talmente impegnato, poi immaginate adesso con la pandemia ed i problemi che ci sono stati, per cui è una cosa assolutamente…”. Così Urbano Cairo, presidente di Rcs Media Group, a La Zanzara su Radio 24.

taylor mega urbano cairo

Che voto darebbe al governo per la gestione del coronavirus?: “C’è stata una gestione positiva da un punto di vista dell’azione abbastanza tempestiva del lockdown. Nel senso che l’11 marzo quando si è chiuso tutto, lo si poteva fare anche con un tempo ulteriormente anticipato, ma rispetto ad America ed Inghilterra abbiamo fatto bene. Forse, secondo me, ci sono stati un po’ troppi decreti. Diciamo che lì ce ne voleva uno chiaro, secco, e basta“.

urbano cairo scatenato alla festa della gazzetta 4

GIUSEPPE CONTE E IL BONUS MONOPATTINO

Il governo raggiunge la sufficienza? “Direi di sì. In questa fase molto importante, siamo vicini al governo”. Una cosa che farebbe che non è stata ancora fatta?: “Molte aziende hanno avuto gravi problemi. Non hanno fatturato ed hanno costi importanti. Dobbiamo dare liquidità alle aziende per consentire di ripartire. E togliere tutti gli adempimenti fiscali per un periodo abbastanza lungo. Perché questo è il momento in cui alle aziende che manca l’ossigeno, devono avere l’ossigeno. E poi dobbiamo utilizzare meglio i fondi europei. Questa è una cosa fondamentale. Avremo fondi importanti, dovremo fare tante cose, tante opere pubbliche, spendere questi soldi”.

urbano cairo foto mezzelani gmt3

2 – URBANO CAIRO A LA ZANZARA SU RADIO 24: “CAMPIONATO? SONO CARICO PER PARTIRE, MA NON SO SE FINIRÀ”. “PLAYOFF E PLAYOUT? CONTRARIO, SI DEVE DECIDERE PRIMA”. “SCUDETTO? SPERO LO VINCANO TUTTI, TRANNE CHE LA JUVE”

Da “la Zanzara – Radio24”

GIUSEPPE CONTE URBANO CAIRO

"Quando si decide di ripartire, evidentemente sono in pista per farlo e mi metto l’elmetto in testa. Sono in pista. In un primo momento mi sembrava opportuno non farlo, dipendeva dai dati. Sono carichissimo se si riparte, ho visto la squadra e ho parlato con tutti”. Così il presidente del Torino e presidente di RCS Media Group, a La Zanzara su Radio 24 parlando della ripresa del campionato. Il campionato finisce secondo lei?: “Non lo sa nessuno, neanche il Presidente degli Usa che dovrebbe essere la persona più informata. Nessuno sa quali sono i problemi, come andrà a finire. E' giusto farlo per dare un segnale di ripartenza, in Inghilterra e in Spagna l'hanno fatto”.

giuseppe conte meme urbano cairo foto mezzelani gmt5

Playoff e playout sono un’opzione possibile?: “Sono contrario. Vanno stabiliti prima, in altri sport si sa prima. E poi perchè interrompere il campionato per poi fare i playoff? Non ha senso”. E’ preoccupato per la salute dei calciatori?: “Molto preoccupato, è la ragione per cui ero dubbioso. Ma sono parte di un'associazione, la Lega Calcio, con 20 squadre con cui si decide, e io sono ovviamente super determinato a fare bene se si decide così”.

urbano cairo torino

Il presidente della Figc ha parlato di persone che hanno remato contro la ripresa, si riferiva a lei?: “Non è un riferimento a me, io ora voglio ripartire ora, sono stato a Torino e ho trasmesso la convinzione ai calciatori”. Cosa ha detto ai calciatori, di stare tranquilli in questo periodo, di frequentare meno persone?: "In questa fase bisogna cercare di rispettare le regole”. Limitare i contatti con l'esterno?: “Sarebbe buono anche a livello sportivo,ho detto di stare tranquilli, in generale di fare una vita sana. Siamo in un periodo in cui giocheremo ogni 3 giorni sotto il sole cocente”. Ha detto ai giocatori di restare monogami?: “Non sono arrivato fino a lì".

3 – URBANO CAIRO A LA ZANZARA SU RADIO 24: “RADIO 24? FOSSE IN VENDITA LA COMPREREI”

URBANO CAIRO NELLA PUBBLICITA' DI AMART SUL CORRIERE DELLA SERA

Da “la Zanzara – Radio24”

urbano cairo torino

Presidente Cairo, lei ha giornali e tv, perchè non compra anche una radio per esempio Radio 24 e chiude La Zanzara?: “No, impossibile, mi piace troppo, non lo farei mai. Non la chiuderei”. Allora compri Radio 24: “Non credo sia in vendita. Se fosse in vendita un pensierino lo farei“.

taylor mega e urbano cairo annalisa chirico urbano cairo giuseppe conte meme giuseppe conte meme 1 URBANO CAIRO