“IO VACCINATO? PERCHÉ QUESTI EROI LA PROSSIMA VOLTA CHE INTERVISTANO UN LGBT NON GLI CHIEDONO SE È SIEROPOSITIVO E SE FA PROFILASSI?” - IL DEPUTATO LEGHISTA CLAUDIO BORGHI RIESCE A FARE UN MISCHIONE TRA DIBATTITO SULLA VACCINAZIONE E DDL ZAN, FACENDO INCAZZARE TUTTI - LETTA: “DOVREMMO NEGOZIARE CON LORO SULL’OMOTRANSFOBIA?” - ELIO VITO, LIBERAL DI FORZA ITALIA: ”SI DEVE SCUSARE, BASTEREBBE UN MINIMO DI BUON SENSO PER NON DIRE CERTE SCEMPIAGGINI”

Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti. Perchè questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi? — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) July 20, 2021

"Perché questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi?". Il dibattito sull'omotransfobia si incrocia con quello sui vaccini attraverso il profilo Twitter del deputato leghista Claudio Borghi, con il segretario del Pd Enrico Letta che si somma alla valanga di commenti indignati sotto lo sfogo dell'esponente del Carroccio: "Coloro con i quali noi dovremmo negoziare e condividere norme contro la omotransfobia...", replica il leader dem.

Il segretario pd arriva dopo una sfilza di commenti che accusano Borghi di promuovere il "bimonio tra omosessuale-sieropositivo" e di paragonare l'Aids ad una malattia che, specie per contagiosità, non ha nulla a che vedere con il Covid-19. "L'Hiv la possono prendere pure gli eterosessuali, fenomeno. vergognati", è uno dei commenti apparso sotto al tweet del deputato leghista.

Il botta e risposta arriva poche ore dopo i 672 emendamenti al Ddl Zan presentati oggi dalla Lega. Un gesto che, secondo il Pd, non sarebbe nient'altro che un tentativo per far naugragare la legge contro l'omotransfobia. "Nessun negoziato con Salvini. Per noi il testo Camera rimane il migliore", ha dichiarato Letta a Repubblica. Un concetto, questo, ribadito sotto al tweet di Borghi.

Contro il deputato del Carroccio insorge anche Elio Vito, liberal di Forza Italia, che in aula alla Camera afferma: "Claudio Borghi si deve scusare per le cose che ha scritto sui social. La Lega faccia pure ostruzionismo al ddl Zan, non lo approvi, ma ciò non toglie che basterebbe un minimo di buon senso per non dire certe scempiaggini".

