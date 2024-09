“IN ITALIA SIAMO FISSATI CON QUESTO SESSO MORBOSO” – LA DUCIONA ALESSANDRA MUSSOLINI S’INCAZZA CON I MORALISTI CHE PARAGONANO IL CASO SANGIULIANO-BOCCIA ALLE CENE ELEGANTI DI BERLUSCONI: “LA RICATTABILITÀ? HAI VISTO MAI BERLUSCONI CHE ANDAVA IN TV A DIRE QUESTO E QUEST’ALTRO? SANGIULIANO L’HA FATTO…” – “IL POLITICO, COME IL CITTADINO, DEVE VIVERE LA SUA VITA PRIVATA NORMALMENTE. SEI BRAVO A LAVORARE? FAI LE COSE CORRETTE CON LA COSA PUBBLICA? IL RESTO NON CONTA. QUELLO CHE FAI DENTRO CASA TUA, NEL TUO LETTO, NON DEVE INTERESSARE A NESSUNO…” - VIDEO

Trascrizione dell’intervento di Alessandra Mussolini a “L’aria che tira – La7”

ALESSANDRA MUSSOLINI A L'ARIA CHE TIRA

In Italia siamo fissati con questo sesso morboso. Ma tu sei bravo a lavorare? Bene, quello che fai dentro casa tua, nel tuo letto, non deve interessare a nessuno.

Ma il problema è la ricattabilità.

Ma quando mai, che erano delle...cose... Hai visto mai Berlusconi che andava in televisione a dire questo, questo quest'altro. Sangiuliano l’ha fatto. Il politico, come il cittadino, deve vivere la sua vita privata normalmente.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE

Ma il problema è se c'è, se viene ricattata una persona, sul tema del politico che può essere messo sotto ricatto.

Ma da chi? Deve fare come vuole le cose corrette della cosa pubblica, il resto non conta. Che me ne importa a me? Io con chi vado? Tu con chi vai tu? Non con nessuno lei e basta. Siamo morbosamente fissati.

ALESSANDRA MUSSOLINI A L'ARIA CHE TIRA alessandra mussolini sul suo profilo instagram privato 3 maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo GIULIANO L APROSTATA - MEME BY EMILIANO CARLI MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA SANGIULIANO COME IL PROFESSORE DELLA CASA DI CARTA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA meme gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 7 maria rosaria boccia gennaro sangiuliano OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND GENNARO SANGIULIANO MARIA ROSARIA BOCCIA - MEME dimission impossible - meme by carli meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 2 MARIA ROSARIA BOCCIA GENNARO SANGIULIANO genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 5 MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE 1 L ESPOSTO DI GENNARO SANGIULIANO CONTRO MARIA ROSARIA BOCCIA chi ha incastrato sangiuliano – murale sul caso boccia genny alessandra mussolini alessandra mussolini playboy alessandra mussolini fuorionda rete4 7 alessandra mussolini su playboy alessandra mussolini sul suo profilo instagram privato 8 alessandra mussolini alessandra mussolini a ballando con le stelle 1 ALESSANDRA MUSSOLINI RACCONTA L'AGGRESSIONE SUBITA A STRASBURGO ALESSANDRA MUSSOLINI A L'ARIA CHE TIRA