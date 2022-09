“GLI ITALIANI CHE HANNO VOTATO SONO DEI DEFICIENTI” - POTEVANO MANCARE I SOLITI LIVORI DI OLIVIERO TOSCANI? - ALLA ZANZARA IL FOTOGRAFO SPARA A ZERO CONTRO TUTTI: “LA MELONI MI RICORDA WANNA MARCHI, TRUCCATA, VOLGARE, PSEUDO FIGA, URLA E STRABUZZA GLI OCCHI. TRASH, MA SENZA STILE. LETTA MI STA SUI COGLIONI, UN PESCE MORTO SENZA CARISMA” - “QUANDO LA MAGGIORANZA È COGLIONA C’È UNA DEMOCRAZIA COGLIONA, C’È GENTE CHE HA PURE VOTATO SALVINI, VI RENDETE CONTO?”

“Penso che ci siano tanti coglioni in Italia, c’è gente che ha pure votato Salvini, vi rendete conto? C’è gente che non capisce…”. Oliviero Toscani, a La Zanzara su Radio 24, si iscrive al club di quelli che non ci stanno e spara a zero sugli elettori di Giorgia Meloni e del centrodestra: “Voi dite che una maggiore anzi ha scelto. Ma cosa vuol dire, hanno votato anche Mussolini, dai che cazzo vuol dire. Quando la maggioranza è cogliona c’è una democrazia cogliona”.

Siamo passati da Draghi a Meloni, dicono i conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo: “Gli italiani che hanno votato sono dei deficienti, hanno scelto anche Mussolini ai tempi, hanno scelto Orban, delle cagate. Che torni Berlusconi non è normale, non è un Paese normale. Io sto qui e mi divertirò. Ho votato la Bonino, anche questa volta a 80 anni non ho mai avuto al governo qualcuno che ho votato”. Attacca la Meloni anche sull’estetica: “Sembra Wanna Marchi, ha lo stesso stile, urla, strabuzza gli occhi, le unghie rosse, pitturata di blu, volgare, pseudo figa, trash ma senza stile”.

Adesso che succede?: “Adesso ci divertiremo, speriamo non facciano molti danni, quando Berlusconi andava in giro ci si divertiva. Quando era premier eravamo sputtanati, adesso ancora peggio”. Magari abbassano le tasse: “Non è la cosa più importante…e poi questi non sono capaci, non sono preparati”. E Letta?: “Mi sta proprio sulle palle, un pesce morto senza carisma, un vecchio democristiano”. Qualcuno ha paura del fascismo: “Non tornerà il fascismo, tornano Meloni e Berlusconi. Voglio farmi delle grandi risate, saremo i Ridolini della politica mondiale”