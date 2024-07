12 lug 2024 19:57

“KAMALA HARRIS STA FACENDO IL PROVINO PER DIMOSTRARE DI POTER TENERE TESTA A TRUMP” - “THE ATLANTIC”: “SE BIDEN DOVESSE DECIDERE DI LASCIARE LA CORSA HARRIS SAREBBE ATTUALMENTE IL SUO SOSTITUTO PIÙ OVVIO. UN SONDAGGIO ABC/IPSOS MOSTRA CHE KAMALA BATTEREBBE TRUMP DI TRE PUNTI. E COSÌ, DOPO TRE ANNI ‘SENZA SCOPO’ COME VICEPRESIDENTE, HARRIS SEMBRA STIA DISCRETAMENTE FACENDO LA SUA PROPOSTA PER ESSERE IN CIMA ALLA LISTA" – L'ULTIMA FOLLE IDEA IN CASA DEMOCRATICA: KAMALA CON OBAMA COME VICE. IL DAGOREPORT