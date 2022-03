"PUTIN RISCHIA LA VITA. STA LAVORANDO CONTRO SE STESSO. ERA UN UOMO PIACEVOLE. ORA E' CAMBIATO. NON CANTERO' PIU' IN RUSSIA" - AL BANO RIPUDIA “MAD VLAD” E OSPITA 3 PROFUGHI UCRAINI: “GLI HO PREPARATO UNA BELLA SPAGHETTATA…” – GRAMELLINI: "A OGGI AL BANO RIMANE L'UNICO AMMIRATORE ITALIANO DI PUTIN AD AVERE AVUTO LA DECENZA DI DISSOCIARSENE IN PUBBLICO SPIEGANDO CHE CI SONO COSE CHE PROPRIO NON SI FANNO, TIPO AGGREDIRE UN PAESE O UNA FAMIGLIA, PERCHÉ SE LE FAI, DEVI POI…”