“I LEADER ITALIANI CERCANO LA VETRINA INTERNAZIONALE MA GLI EFFETTI SUGLI ELETTORI SONO TRASCURABILI” - IL DIRETTORE SCIENTIFICO IPSOS, ENZO RISSO: “QUANTI SONO GLI ITALIANI CHE GUARDANO LA CNN E CHE SE NE LASCIANO INFLUENZARE? L'IMMAGINE CHE ALL'ESTERO HANNO DEI NOSTRI CANDIDATI PESA POCO O NULLA, SULL'ELETTORATO ITALIANO. CERTO, PUÒ ESISTERE UNA QUOTA MINORITARIA CHE POTREBBE SENTIRSI INDOTTA A NON SCEGLIERE MELONI SE SU DI LEI PESASSE UN GIUDIZIO CRITICO A LIVELLO INTERNAZIONALE MA PARLIAMO DELL'UNO PER CENTO. BERLUSCONI HA SEMPRE GODUTO DI UNA POPOLARITÀ ELEVATA NONOSTANTE LE CRITICHE DEI MEDIA STRANIERI…”

Estratto dell’articolo di Andrea Bulleri per “il Messaggero”

GIORGIA MELONI ENRICO LETTA

«Mi pare che la discussione risenta di un certo provincialismo tutto italiano. Per cui se una cosa viene detta alla Cnn, in genere è molto più importante di un'affermazione fatta alla Rai. Non è così che funziona».

Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos e docente di teoria e analisi dell'audience alla Sapienza di Roma, com' è allora che funziona? Meloni accusa Letta di screditare il Paese, dicendo «bugie» su di lei al pubblico Usa.

«Mi pare un giudizio esagerato. […] Quella di Letta è una valutazione che non influirà sul voto, né sull'immagine dell'Italia all'estero […] Se Meloni diventerà premier, dovrà dimostrare che è in grado di guidare il Paese con le sue proposte […]».

GIORGIA MELONI ENRICO LETTA

Perché allora in Italia diamo sempre così tanta importanza a ciò che si dice sui nostri leader all'estero?

«Fa parte di quella dose di provincialismo di cui parlavo prima. […] la domanda da farsi è: quanti sono gli italiani che guardano la Cnn e che se ne lasciano influenzare, a parte forse i nostri connazionali all'estero?».

Però la guardano gli stranieri. E magari si fanno un'idea del nostro Paese.

«Vero. […] il motivo per cui i candidati italiani spesso cercano le attenzioni delle grandi reti estere è una forma di accreditamento internazionale […] Ma da noi non influisce molto, in termini di voti […]».

MERKEL BERLUSCONI BACIO

Quanto, dal suo punto di vista?

«Riassumerei dicendo che l'immagine che all'estero hanno dei nostri candidati pesa poco o nulla, sull'elettorato italiano. Certo, può esistere una quota minoritaria di elettori moderati, informati e attenti a queste tematiche, che potrebbe sentirsi indotta a non scegliere Meloni se su di lei pesasse un giudizio critico a livello internazionale. Parliamo […] dell'uno per cento. Del resto, Berlusconi ha sempre goduto di una popolarità elevata nonostante le critiche dei media stranieri. […]». […]