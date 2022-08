“LEI PER ME CONTA PIÙ DI TUTTO” – “REPUBBLICA” SGANCIA LA BOMBETTA E RIVELA CHE ALBINO RUBERTI E SARA BATTISTI CONVOLERANNO A NOZZE: LE INDAGINI E LE POLEMICHE NON HANNO SPOSTATO I PIANI DELLA COPPIA CHE SI SPOSERÀ A FINE SETTEMBRE – GLI AMICI ASSICURANO: “HANNO SOLO SPOSTATO LA DATA IN AVANTI” MENTRE PARE CERTO CHE IL MATRIMONIO DOVREBBE ESSERE A FIUGGI. RUBERTI INTIGNA: “NON HO NULLA DI CUI SCUSARMI…” - VIDEO

1. ALBINO E SARA SI SPOSANO "LEI PER ME CONTA PIÙ DI TUTTO"

Estratto dell'articolo di Clemente Pistilli per "la Repubblica"

Fiori d'arancio in vista per Albino Ruberti, ex capo di gabinetto del Campidoglio, e Sara Battisti, consigliera regionale del Pd. Il video- shock, le indagini e le polemiche di questi giorni non hanno sconvolto i progetti della coppia, che aveva deciso di convolare a nozze a fine settembre e che gli amici sostengono abbia solo spostato la data. Un matrimonio che si dovrebbe svolgere a Fiuggi, in provincia di Frosinone, città di origine della consigliera.

Nella ripresa della cena finita in rissa il primo giugno scorso a Frosinone si sente l'ex braccio destro di Roberto Gualtieri urlare alla compagna: «Fai la tua scelta. se stai con 'sta gente non stai con me». E si sente Sara Battisti piangere: « Mi sto sentendo male, mi sto sentendo male » . Sarebbe anche svenuta. A quanto pare però la consigliera dem la sua scelta l'ha fatta e l'ha fatta pure Ruberti.

Divampate le polemiche si sono sempre difesi insieme, assicurando che la lite era scoppiata per una battuta di troppo sul calcio. E poi sono stati diffusi anche i messaggi inviati, subito dopo la cena, agli altri protagonisti della serata. Quello dell'ex capo di gabinetto al sindaco di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi: «In una discussione di calcio hai fatto questo facendo sentire male Sara. Io a te ho dato solo amicizia, vergognati » . Quello all'ex europarlamentare dem Francesco De Angelis: «Per me conta prima di tutto Sara » .(...)

2. RUBERTI: «NIENTE DI CUI SCUSARMI»

Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera”

Le chat sulla lite scoppiata il 1° giugno fuori dal ristorante La Taverna di Frosinone, pubblicate dal Fatto e dalla Verità , sollevano interrogativi su chi possa averle divulgate: «Non ho idea. Ho smesso di fare supposizioni e analisi - risponde al Corriere Albino Ruberti, ex capo di Gabinetto del Campidoglio, coinvolto nel violento alterco che gli è costato le dimissioni - . Io ho solo sbagliato toni e modi. Per il resto non c'è nulla di cui mi devo pentire o scusare. Credo di aver già pagato molto con il mio passo indietro. Ora cerco solo di recuperare tranquillità».

Le conversazioni via WhatsApp tra l'ex braccio destro del sindaco e uno dei commensali svelano il profondo dispiacere per la degenerazione del diverbio («Abbiamo offerto uno spettacolo indegno e indecoroso alla città», si sfoga l'interlocutore di Ruberti) e i tentativi di riconciliazione: chi può averle fatte circolare e perché?

Secondo alcuni lo scambio di battute avvalorerebbe la tesi dell'accesa diatriba a sfondo calcistico, mentre non è ancora chiaro se la diffusione del video della serata sia un segnale del fuoco amico - i contrasti tra le correnti del Pd - o uno sgambetto a orologeria, a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni del 25 settembre, da parte degli avversari politici.

E però, il livello di conflittualità e la tempistica (l'antefatto è la cena del 18 giugno nel comune ciociaro di Patrica organizzata da Mauro Buschini, l'ex presidente del Consiglio regionale riemerso dalla vicenda della «Concorsopoli» alla Pisana per la quale ha rassegnato le dimissioni), indicano un clima da resa dei conti che - secondo molti esponenti del Pd locale - ruoterebbe intorno alla figura della vice segretaria regionale, Sara Battisti: «Da quando si è fidanzata con Ruberti - osservano - lui si è messo in testa di farla eleggere inserendosi in modo un po' sgangherato nelle dinamiche di Frosinone».

Il riferimento è al fatto che il tecnico capitolino, apprezzato da tutti per le sue capacità di problem solving ( «Il migliore nel Lazio» ), abbia sconfinato non soltanto dal suo ambito territoriale, ma anche dalla sfera di competenza: «Il punto politico è questo: si è creato un problema di supremazia. Lui ha voluto utilizzare tutti i suoi poteri di capo di Gabinetto e l'influenza in Regione e la compagna non l'ha mai frenato».

A innescare lo scontro sarebbe stata la richiesta di blindare la candidatura di Battisti alle prossime regionali, anche a costo di sacrificare quella di Buschini (nel 2018 avevano corso in ticket) per evitare il rischio che, in caso di sconfitta del Pd, la consigliera non venisse rieletta (a Frosinone sarebbe toccato un solo seggio). Se invece i dem avessero vinto, da prima degli eletti avrebbe potuto aspirare al ruolo di assessora. Al contrario Francesco De Angelis, presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, legatissimo a Buschini, avrebbe voluto sostenerli tutti e due senza penalizzare il suo favorito.

Da qui il nervosismo sfociato in quella che per i dem ormai è diventata «la cena maledetta». Sullo sfondo un'altra querelle : Ruberti, in linea con i vertici del Nazareno e l'uscente Nicola Zingaretti, avrebbe spinto per la candidatura unitaria di Enrico Gasbarra alla presidenza della Regione, mentre il gruppo di Frosinone gli avrebbe preferito l'attuale vice presidente, Daniele Leodori, tra i partecipanti alla cena di Buschini a Patrica assieme a Battisti e De Angelis: dettaglio che avrebbe fatto infuriare l'ex capo di Gabinetto capitolino.

