“LUCIA ANNUNZIATA E’ STATA FAZIOSA CON EUGENIA ROCCELLA, ORA IL SERVIZIO PUBBLICO VOLTI PAGINA” - I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI DI FRATELLI D’ITALIA CHIEDONO LA TESTA DELLA CONDUTTRICE CHE, NON SOLO SI E’ LASCIATA SCAPPARE UN “CAZZO”, MA HA AVUTO CON IL MINISTRO UN ATTEGGIAMENTO DA ESPONENTE POLITICO E NON DA GIORNALISTA: “FAZIOSITÀ E IDEOLOGIA SI PONGONO AGLI ANTIPODI RISPETTO AL SERVIZIO PUBBLICO” - L’AFFONDO DELLA LEGA: “TROPPI GIORNALISTI DEL SERVIZIO PUBBLICO CREDONO DI ESSERE AL NAZARENO…”

Estratto dell’articolo di Valentina Santarpia per www.corriere.it

EUGENIA ROCCELLA LUCIA ANNUNZIATA

«È davvero inaccettabile quanto avvenuto ieri durante la trasmissione In mezz'ora»: partono all'attacco i componenti di Fratelli d'Italia della commissione di Vigilanza Rai dopo l'episodio in cui Lucia Annunziata, conduttrice della trasmissione su Rai Tre, è sbottata con una parolaccia, scusandosi poi subito con l'ospite e i telespettatori. La reazione era legata alla possibilità da parte degli organi politici di legiferare sui figli delle coppie omogenitoriali, dopo lo stop alle registrazioni.

«La conduttrice ha più volte interrotto il ministro Eugenia Roccella impedendole di parlare, fino a scivolare nella volgarità. Che senso ha invitare un esponente politico, peraltro ministro, ad un'intervista e poi impedirgli di parlare perché non si condividono le sue tesi? Faziosità e ideologia si pongono agli antipodi rispetto al servizio pubblico, Lucia Annunziata si è resa protagonista di una pessima pagina del giornalismo e dell'emittente pubblica. È arrivato il momento di cambiare pagina, il rispetto dei contribuenti che pagano il canone Rai non può più venire meno», scrivono in una nota i componenti di FdI.

LUCIA ANNUNZIATA DICE CAZZO IN DIRETTA

Cosa è successo? A «Mezz'ora in più», in diretta su Rai 3, il tema di ieri era quello del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, ma il confronto è diventato aspro quando si è spostato sul terreno della maternità surrogata. […] La ministra teneva il punto […] «Si tratta di decidere, e abbiamo delle soluzioni: il problema è se accettiamo o non accettiamo il mercato della maternità e della paternità».

E qui Annunziata è sbottata, richiamando il parere sul certificato di filiazione europea espresso dalla maggioranza in commissione politiche europee al Senato. «Prendetevi la responsabilità di farle queste leggi». Quindi, la parolaccia. […] Annunziata si è portata le mani sulla bocca. «Oddio», e si è scusata per due volte. Chiedendo «perdono» a ministra e telespettatori. Ma non è bastato a frenare il coro di critiche […] i componenti della Lega in commissione di Vigilanza Rai […]: «Atteggiamento intollerabile, troppi giornalisti del servizio pubblico credono di essere al Nazareno». […]