DITE AI POLITICI CHE I NO VAX VOTANO MA ANCHE QUELLI CHE SI VACCINANO (CHE RICORDERANNO CHI HA FATTO IL PARACULO) - IN PARLAMENTO SONO MOLTI QUELLI CHE STUPIDAMENTE AMMICCANO AL MONDO NO VAX PER TORNACONTO ELETTORALE - SALVINI E MELONI NON SI SONO ANCORA VACCINATI, GRILLO NON SI ESPRIME - IL LEGHISTA BORGHI SI E’ VACCINATO? LA RISPOSTA: “E' UNA DERIVA PERICOLOSA, STO VEDENDO NASCERE LE STESSE DINAMICHE MOSSE CONTRO GLI EBREI” (COME DIRE UNA STRONZATA PER PARARSI LE CHIAPPE)