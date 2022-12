“MANFREDI HA IL DOVERE DI SPIEGARE PERCHÉ AVEVA SCELTO COZZOLINO” – L’EX SINDACO DI NAPOLI, LUIGI DE MAGISTRIS, ATTACCA IL SUO SUCCESSORE, CHE AVEVA NOMINATO L’EURODEPUTATO DEL PD (DI RITO D'ALEMIAN-BASSOLINIANO) NELLA CABINA DI REGIA SULLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR PER LA CITTÀ. LA NOMINA È SALTATA PER VIA DELLO SCANDALO QATARGATE, IN CUI È COINVOLTO COZZOLINO, MA RIMANE IL DUBBIO DI “GIGGINO”: “I NAPOLETANI DEVONO SAPERE…”

Vincenzo Iurillo per “il Fatto quotidiano”

GAETANO MANFREDI E GIUSEPPE CONTE

Se non fosse stato travolto dallo scandalo al Parlamento Ue (seppur senza essere indagato ma per ora solo citato nelle carte dell'inchiesta), l'eurodeputato Pd Andrea Cozzolino si sarebbe seduto al tavolo di gestione dei fondi europei e del Pnrr per Napoli e la provincia.

Così aveva deciso il sindaco dem Gaetano Manfredi, e a tirare fuori il documento di questa operazione che non è andata in porto per questione di giorni è stato il suo predecessore Luigi de Magistris.

luigi de magistris in versione che guevara

"Manfredi ha il dovere di spiegare perché aveva scelto Cozzolino, a me non sembra l'uomo giusto al posto giusto" attacca De Magistris, rispolverando il linguaggio da barricadero: "Il rettore Manfredi, espressione del pseudo laboratorio politico Pd-Cinque Stelle, al quale il governo Draghi ha consegnato tanto denaro pubblico dolosamente a noi negato, non vuole essere disturbato. I napoletani debbono sapere perché hanno cercato di colpire un'amministrazione fuori dal sistema, per poi far giungere fiumi di soldi a un'amministrazione figlia del sistema".

Abderrahim Atmoun Andrea Cozzolino Pier Antonio Panzeri

In effetti un decreto di nomina di Cozzolino c'è. Non è firmato dal sindaco Manfredi, ma dal suo vice in Città Metropolitana di Napoli, il deluchiano sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo.

Secondo questo decreto di tre pagine, diffuso da De Magistris, Cozzolino avrebbe dovuto far parte di una cabina di regia presieduta da Manfredi e composta dall'europarlamentare e da altre otto persone, tra cui cinque staffisti di Città Metropolitana, il professore Domenico Asprone nella sua qualità di consigliere del sindaco presso il Comune di Napoli per l'attuazione del programma di governo, e il vice capo di gabinetto della Città Metropolitana, Davide Leonardi.

gateano manfredi 7

Scriviamo al condizionale perché il decreto, che porta la data dell'11 novembre, non è stato attuato. Manfredi ha contrattaccato: "Sui temi della legalità nessuno mi può dare lezioni. L'ex sindaco pensi piuttosto ai 5 miliardi di debiti che ha lasciato e ai tanti problemi che abbiamo trovato e contro cui stiamo combattendo ogni giorno".

andrea cozzolino luigi de magistris con mimmo lucano 1

giuseppe conte con la maglietta di maradona ANDREA COZZOLINO - BRANDO BENIFEI - ALESSANDRA MORETTI - MARIA ARENA ANDREA COZZOLINO gateano manfredi 2 Sigilli agli uffici degli assistenti dell?eurodeputato Andrea Cozzolino a Strasburgo gaetano manfredi ministro della ricerca il sindaco di napoli gaetano manfredi