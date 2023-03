“LA MATERNITÀ SURROGATA È PIÙ GRAVE DELLA PEDOFILIA” – LA SPARATA DI FEDERICO MOLLICONE, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA DI FRATELLI D’ITALIA, A “OMNIBUS”: “SIAMO DI FRONTE A PERSONE CHE VOGLIONO SCEGLIERE UN FIGLIO COME LA TINTA DI CASA O L’ARREDO DEL SALOTTO. QUI C’È CHI VUOLE SCEGLIERE IL FIGLIO E COME. C’È UN TARIFFARIO PRECISO È SOLO UNA QUESTIONE ECONOMICA” (SI, MA COSA CENTRA CON LE VIOLENZE SESSUALI SUI BAMBINI?)

«È un reato grave, più grave della pedofilia». Così Federico Mollicone (FdI), presidente della commissione Cultura della Camera - intervenendo questa mattina a Omnibus su La7 sul tema della maternità surrogata - commentando un’intervista dell’ex senatore leghista Simone Pillon:

«Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa o l’arredo del salotto. Qui c’è chi vuole scegliere il figlio e come». […]

Mentre c’è chi nel centrodestra cerca di smussare i toni, come il forzista Giorgio Mulè al Corriere, Mollicone va dritto per la sua strada. «C’è un tariffario preciso. È solo una questione economica. Rampelli ha usato una iperbole lessicale ma aveva ragione. Non vanno a comprare il patrimonio genetico del sud del mondo che costa molto meno. Vanno a cercare i geni caucasici». […]

