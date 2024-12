“MATTARELLA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO” – RE FELIPE DI SPAGNA ARRIVA A ROMA ED ELOGIA IL SUO “OMOLOGO”: ALLA CAMERA IL SOVRANO PARLA DI STABILITÀ, COESIONE E CONCORDIA, CITANDO CERVANTES E MANZONI (“ADELANTE CON JUICIO”) – L’INCONTRO CON GIORGIA MELONI E LA VISITA SPECIALE (DOMANI) A VILLA ROSEBERY, A POSILLIPO, CON SERGIONE COME GUIDA SPECIALE…

Estratto dell’articolo di Enrica Roddolo per www.corriere.it

re felipe e la regina letizia di spagna con giorgia meloni a roma foto lapresse

Re Felipe VI parla in italiano alla Camera dei Deputati e rende omaggio alla figura del Presidente Mattarella: «E' un punto di riferimento per l'Italia e gli italiani, nonché per molti capi di stato tra i quali mi annovero anch'io».

Il re continua parlando poi di stabilità, coesione e concordia, cita Cervantes e Manzoni: «Adelante con juicio». E non manca occasione di rimarcare il suo profondo affetto per l'Italia, la sua storia. La terra dov'è nato il padre, Juan Carlos. «L'Italia è un Paese fratello», ha aggiunto il re.

Il sovrano spagnolo è in visita di Stato in Italia con la regina Letizia. «È qualcosa di molto speciale, non una visita qualsiasi, i nostri Paesi hanno relazioni intense e sono molto amici» ha detto re Felipe accolto stamane al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella.

[…]

re felipe e letizia con sergio e laura mattarella

Tra Italia e Spagna «c'è un sentire comune sugli effetti dei cambiamenti climatici, le cui conseguenze sono ben note: ho rinnovato il cordoglio dell'Italia e mio per le vittime regione di Valencia, colpita da una devastazione che anche l'Italia conosce. Dobbiamo lavorare insieme sulla mitigazione e l'accelerazione indispensabile al cambiamento climatico, verso transizione efficace e globale», ha detto il Presidente della Repubblica al termine dell'incontro al Quirinale con il re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna.

«Abbiamo condiviso la riflessione sul futuro dell'Ue in un contesto mondiale sempre più insidioso. La nuova legislatura, la nuova Commissione, sono chiamate a un compito che si presenta di grande impegno ed ineluttabile: una riforma complessiva dell'Unione che riguardi metodi decisionali, il rilancio della competitività, ed una vera difesa comune europea». ha aggiunto il presidente Mattarella.

[…]

re felipe con roberto gualtieri. foto lapresse

Re Felipe, che ieri ha incontrato la comunità spagnola in Italia, e visitato la Real Academia de Espana a Roma l'Istituto Cervantes consegnerà al presidente Sergio Mattarella il Collare di Carlos III, il Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. È la più alta onorificenza spagnola, spetta agli esponenti della Casa Reale e normalmente non è attribuita a personalità estere perché nata per premiare sforzi e meriti eccezionali di cittadini spagnoli. […]

re felipe e la regina letizia di spagna con giorgia meloni a roma 2 foto lapresse

Dopo Roma, dove oggi è stato accolto con un pranzo in suo onore dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili, re Felipe andrà anche a Napoli dove terrà una Lectio magistralis all’Università Federico II.

E – cosa eccezionale – a guidare Felipe VI e Letizia alla scoperta della città del Vesuvio fino a Villa Rosebery, oggi una delle tre residenze ufficiali del Presidente della Repubblica, sarà proprio il presidente Mattarella. Dopo il summit economico che riunirà l’eccellenza dell’imprenditoria italiana e spagnola a Palazzo Colonna.

Re Felipe, secondo quanto risulta al Corriere, avrebbe infatti espresso il desiderio di vedere per la prima volta la villa a Posillipo che dall'estate del 1933 fu molto amata dai principi di Piemonte, Umberto di Savoia e la moglie Maria José dopo esser stata messa a loro disposizione dal capo del governo senza però entrare mai a far parte della dotazione della corona, tanto che nel 1934 la primogenita Maria Pia venne alla luce proprio a Napoli e la villa sarà battezzata Maria Pia.

re felipe con roberto gualtieri foto lapresse

Una visita di stato dei Reali di Spagna in Italia dal profondo significato per le relazioni Italia-Spagna, nel contesto europeo, tra la terza e la quarta economia in un momento di fragilità delle economie della Francia e della Germania. E che per il Reali spagnoli cade in un anno molto particolare, quello del primo decennale di regno. Non a caso El Mundo nel giugno scorso titolava «El gran año de Felipe e Letizia»: dieci anni dal giuramento come nuovo Re. E vent'anni dal matrimonio reale nel 2004. […]

