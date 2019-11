“A ME SUL FASCISMO, CARI GIOVANOTTI, NON MI DOVETE ROMPERE IL CAZZO” - PAOLO DEL DEBBIO RISPONDE A TONO ALLE CRITICHE DOPO AVER OSPITATO IL MILITANTE DI ESTREMA DESTRA “BRASILE”: “IO SDOGANEREI IL FASCISMO? SONO FIGLIO DI UN DEPORTATO, MI HA RACCONTATO MOLTO E SO QUAL È LA PARTE SBAGLIATA E QUELLA GIUSTA. FORSE SIETE UN PO’ FASCISTI ROSSI. CONTINUATE CON LA VOSTRA CAMPAGNA D’ODIO, IO…” – VIDEO

L'ampia e sentita introduzione di Paolo Del Debbio alla puntata di questa sera. Tra le altre cose, risponde alle polemiche della scorsa settimana tra Vauro e Brasile.

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/6inQz0yQfm — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 14, 2019 Tensione alle stelle in studio tra @VauroSenesi e un fascista presente in studio. Vauro a muso duro gli si pianta davanti e lo apostrofa malamente.

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/wnBMfov3Zy — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 7, 2019

Saverio Capobianco per www.davidemaggio.it

paolo del debbio dritto e rovescio 5

Paolo Del Debbio fa chiarezza. In apertura della puntata di ieri sera di Dritto e Rovescio, il conduttore si sfoga dopo le polemiche sorte a seguito di un episodio avvenuto nella sua trasmissione la settimana precedente, ovvero la rissa sfiorata tra il vignettista Vauro e l’estremista di destra Brasile.

vauro brasile

“Io di solito non parlo di fatti personali, ma questa settimana è accaduto l’inverosimile per cui devo dei chiarimenti al mio pubblico e soprattutto a chi segue tutti i social, lì si è scatenata una furia di imbecilli che è difficile da contenere nello stadio di San Siro”.

brasile vauro

Così esordisce Del Debbio che – dopo aver ricostruito il fattaccio – decide di rispondere a chi durante la settimana l’ha pesantemente attaccato. L’episodio in questione, infatti, aveva scatenato reazioni politiche, tra cui quella di Debora Serracchiani del PD, che aveva invitato le sue colleghe di partito a “disertare queste trasmissioni televisive che incitano all’odio e alla violenza.”. Ecco la riposta del giornalista di Rete4:

rissa sfiorata tra vauro e massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio

“Una deputata del Pd ha detto alle colleghe di non venire più nella mia trasmissione perchè ‘io incito all’odio’, cioè ha fatto la listina di proscrizione che si fa nei regimi totalitari. Quello, quello e quello no. Succede o per la pelle, o per la religione. (…) E così succede per il mondo dell’informazione (…) Ma io di questo me ne frego, non mi interessa, so che ho il mio pubblico”.

Il giornalista arriva al punto, e replica con vigore alle accuse di fascismo:

paolo del debbio dritto e rovescio 7

“Quello che però mi preme dire è la cosa che io, in qualche modo, sdoganerei il fascismo. Io sono figlio di un deportato (…) Mi ha raccontato molto, so qual è la parte sbagliata e quella giusta. (…) Certo, mio padre non era un esaltato come quelli che mi hanno attaccato (…) A me sul fascismo cari giovanotti, giovanotto, PD, non PD, non mi dovete rompere il caz*o. Io so esattamente quello che è giusto e quello che è ingiusto a proposito di quello. Dovete trovare una sola cosa che io ho detto dalla quale si possa evincere quello che dite, (…) che in qualche modo fomenti o sia apologetico nei confronti del fascismo. Non c’è, non la troverete, la inventate, me la attribuite e mi attaccate. Esattamente come fanno i regimi totalitari. Forse siete un po’ fascisti rossi. (…) In coscienza sono tranquillo, voi continuate con la vostra campagna d’odio, io continuo con le mie trasmissioni”.

rissa sfiorata tra vauro e massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio 1 paolo del debbio dritto e rovescio 6 paolo del debbio dritto e rovescio paolo del debbio dritto e rovescio 2 paolo del debbio dritto e rovescio 1 paolo del debbio dritto e rovescio 3